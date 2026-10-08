Messi disputó su último partido con Argentina el martes en una victoria amistosa por 3-0 sobre Benín. El jugador de 39 años marcó la histórica ocasión al transformar un penalti antes de retirarse del fútbol internacional.

Sin embargo, el acto terminó con frustración para la selección rival. El seleccionador de Benín, Rohr, afirma que el combinado sudamericano aisló por completo a su equipo tras el pitido final. Según el técnico, a sus jugadores se les prohibió interactuar con la selección argentina. Esto hizo que se quedaran sin la tradicional costumbre posterior al partido de intercambiar camisetas y saludar a sus rivales.