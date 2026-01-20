Getty/GOAL
Germán Berterame frena rumores con Inter Miami y Lionel Messi mientras se acerca a un fichaje de 15 millones de dólares
La cláusula de rescisión podría activar la salida del internacional mexicano
Diversos reportes en América del Norte y del Sur señalan que el Inter Miami estaría dispuesto a activar la cláusula de rescisión de 15 millones de dólares incluida en el contrato de Germán Berterame. Además, se ha confirmado que las conversaciones entre las partes ya están en marcha.
El director deportivo de Monterrey, José Antonio Noriega, reconoció el interés del club de la MLS y admitió que la propuesta resulta atractiva para todos los involucrados.
“Puedo confirmar que ha habido un acercamiento y una oferta que es interesante para Berterame. Le interesa a Germán y también podría ser conveniente para nosotros. Si determinamos que la propuesta es adecuada y que Germán sale del club, haremos todo lo posible y ya estamos trabajando en su reemplazo”, declaró.
Inter Miami tiene una oferta sobre la mesa para Berterame
El copropietario de las Garzas, Jorge Mas, también ha respaldado los reportes, con los actuales campeones de la MLS decididos a seguir reforzando su plantilla alrededor del ganador de ocho Balones de Oro, Lionel Messi.
“En primer lugar, Germán Berterame es un gran jugador. Es un futbolista de alto nivel y nuestro objetivo es construir un gran equipo”, señaló Mas.
“Puedo confirmar que existe una oferta del Inter Miami por Germán Berterame. Veremos cómo se desarrolla la situación en las próximas 24 a 36 horas… estamos enfocados en darle a Javier Mascherano las herramientas necesarias para que potencie al equipo desde lo futbolístico”, añadió.
Con la Liga MX en pausa invernal hasta el 30 de enero, el momento del acercamiento de Inter Miami es considerado oportuno. No obstante, el entrenador de Monterrey, Domènec Torrent, reconoció el interés por uno de sus jugadores más valiosos, aunque dejó claro que no hay garantías de que la operación se concrete.
“Berterame recibe ofertas todos los años y es un tema que gestiona la directiva. Si se va, tendrían que dejarnos mucho dinero para fichar a otro jugador. El club interesado sabe que Rayados no lo pondrá fácil. Tiene un precio y cláusulas. Estoy contento con él, está comprometido y mi enfoque es seguir mejorando al equipo”, declaró.
¿Sería la MLS un paso atrás respecto a la Liga MX?
Varias voces influyentes del fútbol mexicano han recomendado a Germán Berterame posponer cualquier posible salida a Estados Unidos en un año de Copa del Mundo. Uno de ellos es el exseleccionado nacional Paul Aguilar, quien se pronunció al respecto en La Última Palabra de Fox Sports.
“Si tuviera que tomar esa decisión, me quedaría en Rayados y, después del Mundial, buscaría otro equipo. Para mí, ir a la MLS es un paso atrás, incluso reconociendo que es una liga que ha mejorado”, afirmó Aguilar.
El exlateral considera que la Liga MX sigue siendo más competitiva que la MLS y que permanecer en México le ofrecería a Berterame mejores opciones de ganarse un lugar en la lista mundialista de Javier Aguirre.
Por ahora, Berterame ha optado por el silencio respecto a su futuro. El delantero de 27 años se ha negado a hablar públicamente del tema y, ante las preguntas de los reporteros sobre un posible traslado a Estados Unidos, se limitó a responder: “No me dejan hablar”.
Inter Miami continúa reforzándose alrededor de Messi
A pesar de los consejos que lo invitan a replantear sus opciones, se espera que el traspaso de Germán Berterame al Inter Miami pueda concretarse en algún momento del futuro cercano. Las Garzas mantienen la confianza en que lograrán cerrar la operación.
Los campeones de la MLS Cup han sufrido las retiradas de los exjugadores del Barcelona Sergio Busquets y Jordi Alba, aunque también han asegurado la continuidad del veterano delantero uruguayo Luis Suárez, quien firmó un nuevo contrato por un año. Además, el club ha reforzado el lateral izquierdo y la portería, mientras que el capitán del equipo, Lionel Messi, puso fin a cualquier especulación sobre su futuro al firmar una extensión de contrato por tres temporadas, hasta 2028.
