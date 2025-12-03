Gerard Piqué vs Shakira: Dentro de la extremadamente complicada ruptura de la estrella del Barcelona

Después de cruzarse en la grabación de un video musical antes del Mundial de 2010, su relación duró más de una década. A pesar de que ambos vivían sus vidas bajo la intensa luz del foco público y la presión añadida de ser una pareja de celebridades, la pareja parecía ser la imagen de la felicidad: dieron la bienvenida a dos hijos en 2013 y 2015, apareciendo regularmente juntos en eventos y mostrando públicamente su afecto.

Sin embargo, las cosas comenzaron a ir seriamente mal en el verano de 2022 cuando se separaron repentinamente en medio de acusaciones de engaño dirigidas contra el ahora exfutbolista, en lo que se convirtió en una separación cada vez más complicada.

De ser la pareja poderosa del fútbol moderno a la "traición", canciones de desamor y competencia en redes sociales, esta es la historia de la ruptura de la relación de cuento de hadas de Piqué y Shakira...

