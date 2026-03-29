Gerard Piqué considera que Cristiano Ronaldo es el jugador más trabajador del fútbol, por delante de Lionel Messi

Ahora que sus ilustres carreras llegan a su recta final, ambas leyendas siguen con la mirada puesta en hitos históricos. A sus 41 años, Ronaldo continúa su incansable búsqueda de alcanzar los 1.000 goles en su carrera antes de colgar las botas. Por su parte, Messi, de 38 años, sigue deslumbrando a los aficionados en la Major League Soccer, donde el Inter de Miami ha disfrutado de su mágica presencia. Sin embargo, ambos iconos siguen profundamente centrados en la próxima Copa del Mundo. Mientras que el maestro argentino espera defender con éxito el prestigioso título mundial de su país, su rival portugués está desesperado por conquistar el único gran torneo que se le ha resistido, con el objetivo de lograr el primer triunfo de Portugal en la Copa del Mundo.