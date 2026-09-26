En una entrevista con el canal regional de televisión catalán TV3, Martin sostuvo que Cubarsi merece estar de lleno en la pelea después de que el central de 19 años ganara La Liga, la Supercopa de España y el Mundial de 2026 con España.

Reclamando un mayor reconocimiento para los defensas, Martin afirmó: "Se tienen en cuenta muchas cosas, pero el Balón de Oro debe ser para el mejor jugador, y el mejor es Lamine Yamal. Pero Cubarsi también debería estar, si no en el podio, sí muy arriba porque ha hecho una gran temporada. Quizá los centrales no atraigan tanto foco mediático como otras posiciones, pero el año que ha tenido a su edad es muy bueno y ha hecho más que suficiente".