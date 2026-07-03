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Georgia Stanway Bayern Arsenal transfer gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Georgia Stanway resuelve el centro del campo del Arsenal, que busca su primer título de la WSL en ocho años. GOAL analiza los fichajes destacados del mercado de verano femenino de 2026

Women's football
Arsenal Women
G. Stanway
Bayern Múnich
London City Lionesses
North Carolina Courage
Manchester United Women
A. Medina
Atlético Madrid
Gotham FC
S. Kerr
Chelsea FC Women
NWSL
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
M. Earps
OL Lyonnes
C. Weir
Manchester City Women
B. Mead
WSL Serie Primavera
K. McCabe
Paris Saint Germain
BK Haecken FF
FEATURES
E. Parkinson
N. Anyomi
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt

Ya está aquí. El mercado de fichajes de verano de 2026 se presenta intenso en el fútbol femenino: varias estrellas cambiarán de equipo. Muchos traspasos llevan meses rumoreándose y solo esperan el anuncio oficial, aunque, como siempre, habrá sorpresas.

El año pasado hubo varios traspasos destacados: el Manchester United y el Manchester City intercambiaron a Grace Clinton y Jess Park, y el London City Lionesses batió el récord mundial al fichar a Grace Geyoro del París Saint-Germain.

Este verano volverán a pagarse grandes cantidades: la sueca Felicia Schroder ya fichó por el Real Madrid por un traspaso superior al de Geyoro.

Schröder, que no estaba en el mercado, ya cambió de equipo; otras como la delantera del PSG Romee Leuchter y la atacante del Chelsea Mayra Ramírez podrían marcharse si llega la oferta correcta. A ellas se suman las agentes libres, entre las que destacan Mapi León, Ona Batlle y Salma Paralluelo, del Barcelona, listas para nuevos retos.

Algunos traspasos benefician a todos, pero en otros las decisiones de clubes o jugadoras llaman la atención. En GOAL evaluaremos cada fichaje del mercado de verano para que sepas quién gana y quién pierde.

Consulta todas nuestras notas a continuación y cuéntanos qué opinas en los comentarios.

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 de julio: Georgia Stanway (del Bayern de Múnich al Arsenal)

    La marcha de Stanway es un golpe para el Bayern de Múnich. La internacional inglesa ha brillado durante cuatro años y será difícil de reemplazar. Sin embargo, el club lo sabía desde enero, así que ha tenido tiempo de sobra para planear refuerzos en un centro del campo ya amplio. Es un revés, pero no catastrófico. Nota: D

    Para el Arsenal: Las Gunners dependían demasiado de Kim Little y Mariona Caldentey en el centro del campo, y Stanway soluciona ese problema. Con Kyra Cooney-Cross en la plantilla y la inminente llegada de Geraldine Reuteler, Renee Slegers contará con varias opciones de calidad para rotar en el centro del campo, lo que le permitirá dar descanso, adaptarse a los rivales y reducir la dependencia de ciertas jugadoras. Stanway aporta experiencia, talento y versatilidad en la búsqueda del primer título de la WSL para el Arsenal en ocho años. Nota: A

    Sobre Stanway: Llegó al Bayern para relanzar su carrera tras un final decepcionante en el Manchester City y lo logró, convirtiéndose en pieza clave de Inglaterra y una de las mejores centrocampistas del mundo. Ahora regresa a casa para jugar en la mejor liga de Europa, la WSL, con un equipo que el año pasado ganó la Liga de Campeones. Es el trofeo que se le resiste y quizá tenga más opciones de ganarlo con este fichaje, dada la trayectoria reciente del Arsenal en la UWCL, aunque los títulos nacionales no le resulten tan fáciles como en Múnich. Nota: B

    • Anuncios
  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 de julio: Nicole Anyomi (del Eintracht de Fráncfort al London City Lionesses)

    Para el Eintracht de Fráncfort: Este verano será clave. Anyomi, autora de 13 goles y 6 asistencias en 20 partidos la temporada pasada, es una de las cuatro jugadoras que se marchan gratis y la más difícil de reemplazar. El club hace bien las cosas fuera del campo y ha terminado tercero en las últimas cinco temporadas, clasificándose siempre para Europa. Retener a jugadoras como Anyomi es clave, aunque su historial de reemplazos es positivo. Deberá brillar de nuevo en el mercado para minimizar el impacto. Nota: D

    Para las London City Lionesses: Si London City quiere pelear por los primeros puestos de la WSL y por el éxito en las competiciones nacionales, necesita más jugadoras decisivas en el último tercio del campo, pues solo una futbolista de la plantilla alcanzó cifras de dos dígitos en goles y asistencias la temporada pasada. Sus números en la liga 2025-26 doblan los de cualquier compañera, salvo Freya Godfrey, y se espera que mantenga ese nivel en Inglaterra. ¿Es la jugadora ideal para el estilo de Eder Maestre? Quizá no, pero es una amenaza constante que aporta algo diferente. Nota: B

    Para Anyomi: Antes del verano se rumoreó que clubes más importantes, como Bayern de Múnich, PSG y Paris FC —que sí jugarán la Liga de Campeones— la seguían. No obstante, el éxito copero no está descartado para el conjunto inglés, sobre todo con los cambios previstos en la Copa de la Liga, y aquí tendrá más garantías de brillar en un proyecto ilusionante con grandes nombres. Nota: B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1 de julio: Erica Parkinson (del Valadares Gaia al North Carolina Courage)

    Valadares Gaia sabía que retener a Parkinson era difícil, así que su marcha, sin compensación económica, es un golpe duro. Al menos, el Valadares logró llegar a la final de la Taca de Liga este año y quedó entre los cinco primeros de la Liga BPI dos temporadas seguidas. Nota: D

    Para el NorthCarolina Courage: Parkinson es una de las jóvenes con más talento del mundo y el club no solo la fichó, sino que le ofreció un contrato de tres años con opción a un cuarto. El equipo ha empezado bien la NWSL, pero a veces le falta creatividad, algo que Parkinson puede solucionar. El técnico Mak Lind, ex del Hacken, ya ayudó a varias jóvenes, como la nueva delantera del Real Madrid, Felicia Schroder, y puede impulsar a Parkinson. Nota: A

    Para Parkinson: Llegar a un equipo dirigido por un técnico experto en jóvenes talentos es ideal para ella. El Courage tiene la tercera plantilla más joven de la liga, promedio que bajará con su incorporación, pero cuenta con veteranas que guiarán a las novatas, un entorno perfecto para crecer. La NWSL, más exigente y distinta en estilo, le obligará a mejorar aspectos de su juego. Un excelente primer paso. Nota: A

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  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1 de julio: Andrea Medina (del Atlético de Madrid al Manchester United)

    Para el Atlético de Madrid: Es una pena que el Atlético pierda a Medina en una salida gratuita, ya que esta jugadora de 22 años ha evolucionado de forma magnífica en el club durante los últimos cuatro años. No será fácil para el equipo español reemplazar su regularidad y fiabilidad, y además estaba empezando a asumir un papel cada vez más destacado como líder del equipo. Una baja dura que refleja la realidad del club tras quedar quinto en la Liga F pese a su buena Champions. Nota: F

    Para el Manchester United: Medina ha jugado sobre todo como lateral izquierda, pero su fichaje sugiere que será central con más regularidad, posición que ya ocupó al final de su etapa en el Atlético. El United ya tiene a Anna Sandberg en la banda izquierda, así que Medina aporta profundidad y otra opción en la zaga. En el Atlético jugó sobre todo en el centro de una defensa de tres, mientras que el United usa cuatro atrás, así que será interesante ver su adaptación. La profundidad de plantilla era vital para las Red Devils en este mercado; Medina aporta eso, versatilidad, calidad y margen de mejora. Nota: A

    Para Medina: Este fichaje supone un nuevo paso en su progresión. Tras consolidarse en la Liga F con el Real Betis y dar el salto al Atlético, ahora llega a una de las mejores ligas y a un equipo de la parte alta. Aún así, queda por ver cómo encajará. Todo indica que alternará entre el centro y la izquierda de la zaga, lo que le permitirá seguir creciendo como central. El tiempo dirá si le va mejor en ese rol o en el más abierto de cuatro. Nota: B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 de junio: Sam Kerr (del Chelsea al Gotham)

    En el Chelsea: Durante un tiempo, la salida de Kerr del Chelsea pareció inevitable y comprensible. Tras 20 meses de lesión, volvió para la 2025-26 y luchó por un puesto en el once de Sonia Bompastor, quien prefería otras opciones en la delantera. Pero, después de la Copa de Asia, Kerr encadenó siete goles en siete partidos. A sus 32 años no era la solución a largo plazo en la delantera, pero ¿podría haberse alcanzado un acuerdo temporal, dada la incertidumbre en esa posición? Probablemente no, pues siempre habría demanda de Kerr en otros clubes. Habría sido mejor que las Blues la retuvieran, aunque aún así necesitarían más refuerzos. Nota: C

    Para el Gotham: A pesar de estar en puestos de play-off en las primeras semanas de la NWSL, el equipo ha marcado solo 12 goles en 11 partidos, uno de los peores registros de la liga. La llegada de Kerr debería solucionar ese problema. Esther González fue prolífica en años anteriores, pero ahora atraviesa un bache, así que no extraña que Juan Carlos Amoros haya fichado a otra delantera de primer nivel en cuanto estuvo disponible. Gran movimiento para un equipo que debe marcar más si quiere revalidar el título de la NWSL. Nota: B

    Para Kerr: Tras una temporada irregular en el Chelsea y tan pronto después de una lesión larga, necesita minutos de cara al Mundial. ¿Será titular en Gotham o compartirá el 9 con González? Los minutos no están garantizados, pero Kerr tiene calidad y podrá demostrarla mientras González atraviesa un bajo momento y ella se adapta mejor al estilo de Amoros. Además, el fichaje tiene sentido por motivos personales: ella y su pareja, Kristie Mewis, acaban de tener un hijo, y la familia de Mewis vive en Massachusetts, cerca de Nueva York. Nota: B

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    23 de junio: Felicia Schroder (del Hacken al Real Madrid)

    La Damallsvenskan sueca funciona como una cantera: forma talento joven y luego lo vende a ligas más poderosas. ElHacken sabía que no podría retener a Felicia Schroder eternamente, y menos tras marcar 30 goles la temporada pasada. Aun así, el club aprovechó al máximo su etapa con la joven. Schroder guió al Hacken a su primer título liguero en cinco años y a la victoria en la primera edición de la Copa de Europa, antes de marcharse por unos 1,5 millones de euros (1,3 millones de libras/1,7 millones de dólares). Su marcha es un golpe, pero el club sueco sale bien parado. Nota: B

    Para el RealMadrid: ¿es esta la ambición necesaria para acortar distancias con el Barcelona? Las Blancas suelen quedar segundas y ven marchar a sus estrellas, como Olga Carmona, Esther González, Caroline Weir y Naomie Feller. Sin embargo, pagar una gran suma por una de las mejores jóvenes del mundo puede marcar un cambio de rumbo. Schroder es una estrella y todo indica que mantendrá su nivel, aportando los goles que el equipo necesitó la temporada pasada. Además, tiene margen para crecer y, como con Linda Caicedo, el club espera que se convierta en una jugadora de talla mundial enMadrid. Nota: A

    Para Schroder: Aunque se critique al Madrid, la decisión le conviene. Será la delantera titular, jugará en una liga de primer nivel y disputará la Liga de Campeones con una presión asumible. Además, el club cuenta con una buena trayectoria en la formación de jóvenes, como demuestra Caicedo. Pese a algunas bajas, el plantel que la acompañará no es malo y resultará interesante ver su compenetración con la colombiana. Nota: B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 de junio: Mary Earps (del París Saint-Germain al London City Lionesses)

    Para el PSG: fichaje poco exitoso. Earps llegó como una de las mejores porteras, pero no mantuvo un nivel de élite y cometió errores destacados. Además, el club atravesó una crisis: se marcharon jugadoras clave, se perdieron partidos importantes y hubo cambios en el cuerpo técnico. Earps no fue responsable de esos fracasos. Al terminar su contrato, ambas partes deciden separarse. El PSG pierde poco, pero tampoco gana nada. Nota: C

    Para el London City: El club londinense completó una sólida primera temporada en la WSL y, para progresar, necesitaba reforzar la portería. Entre las guardametas con al menos 750 minutos, Elene Lete registró el segundo peor porcentaje de paradas del curso pasado, encajando 6,8 goles más de los esperados, la peor marca de la división. Earps, con más experiencia, puede aportar estabilidad y enseñar a la joven Lete. ¿Recuperará Earps su mejor nivel en Inglaterra? El London City lo espera. De momento, el fichaje sube el nivel de la portería. Nota: B

    Para Earps: Si quiere recuperar su mejor nivel de forma constante, alejarse del circo del PSG no es mala idea. Aunque la exinternacional inglesa ha destacado lo aprendido en Francia, el PSG resulta caótico y vive a la sombra del Lyon. Earps confía en que el ambicioso entorno del London City le ayude a recuperar su mejor nivel y, de paso, disfrutar de un buen contrato en la recta final de su carrera. Nota: B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 de junio: Caroline Weir (del Real Madrid al Lyon)

    Para el Real Madrid: un indicio de en qué punto se encuentra el proyecto del equipo femenino. Weir es, quizá, la mejor jugadora que ha vestido la camiseta de Las Blancas desde su llegada en 2022. Sin embargo, se marcha sin títulos tras cuatro años en la capital, con el Madrid aún lejos del Barcelona en lo nacional y un escalón por debajo de la élite europea. Para retener talentos como el suyo, el club debe mejorar. Su marcha será una enorme pérdida. Nota: F

    Para el Lyon: Fichaje fantástico y gratuito del subcampeón de la Liga de Campeones. Su experiencia y calidad pueden ayudar a un Lyon que lleva cuatro años sin título continental. Además, su llegada refuerza el centro del campo tras la marcha de Lindsey Heaps. Nota: A

    Para Weir: Tras brillar en Madrid sin títulos, se merece este fichaje que le permita por fin levantar trofeos. Ya jugó en Arsenal y Manchester City, y ahora puede dar un salto mayor con el ocho veces campeón de Europa. Además, dada la exposición del Lyon, su talento recibirá el reconocimiento que merece. Nota: A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 de junio: Beth Mead (del Arsenal al Manchester City)

    Aunque Arsenal planeaba renovar a varias jugadoras este verano, no logró retener a Mead, cuya salida se suma a otras bajas importantes. Aunque no fue titular indiscutible la pasada temporada, la internacional inglesa siguió siendo muy eficaz y aportó mucho tanto con el balón como sin él a las dos veces campeonas de Europa. Sin embargo, el Arsenal no pudo igualar la duración del contrato que ofrecía el Manchester City, lo que supuso una despedida no deseada. Encontrar una buena sustituta será clave este verano, ya que con este traspaso se han ido del norte de Londres mucha creatividad y capacidad goleadora. Nota: D

    Para elManchester City: Las bandas ya están cubiertas, así que el fichaje sorprende. Un contrato de tres años a una jugadora que acaba de cumplir 31 años también llama la atención. Sin embargo, Mead lleva años rindiendo a un alto nivel y aporta fiabilidad, experiencia y mentalidad ganadora a las nuevas campeonas de la WSL. Si el City quiere volver a competir por los títulos nacionales la próxima temporada, necesita una plantilla más amplia, ya que también se avecina el regreso a la Liga de Campeones. Mead, capaz de jugar en toda la línea de ataque, aporta precisamente eso. Nota: B

    Para Mead: Con el Mundial del año que viene en mente, los minutos de juego serán clave para que Mead tenga un papel relevante con Inglaterra en Brasil —si se clasifican—. La competencia en el ataque citizen no se lo asegura, pero la rotación será clave si el equipo de Andree Jeglertz disputa cuatro competiciones, lo que le abrirá minutos y la posibilidad de ganarse un sitio en el once. Además, a nivel personal, firma un contrato de tres años con un club de primer nivel y se reencuentra con Vivianne Miedema. Nota: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 de junio: Katie McCabe (del Arsenal al Chelsea)

    La gestión contractual de McCabe por parte del Arsenal fue confusa. A pesar de ser una jugadora clave y una solución habitual a los problemas derivados de las lesiones —tal es su versatilidad—, los Gunners estaban dispuestos a dejar marchar a la capitana de Irlanda, quien, como era de esperar, despertó un gran interés a medida que se acercaba el verano. Luego dieron un giro de 180 grados y le ofrecieron un nuevo contrato, aunque The Athletic informó de que «era para un papel muy específico en el equipo de cara al futuro», por lo que la jugadora optó por un nuevo reto. La llegada de la lateral del Barcelona Ona Batlle mitiga el golpe, pero es difícil no pensar que los Gunners se arrepentirán de haber dejado marchar a McCabe y su versatilidad, que resolvió problemas en varias posiciones la temporada pasada, sobre todo porque ahora ella aprovechará eso para reforzar a un rival directo. Nota: D

    Para el Chelsea: Fichaje fantástico, sobre todo porque se lo arrebató al Manchester City, nuevo campeón de la WSL. Las Blues probaron a Niamh Charles, Sandy Baltimore y Veerle Buurman en la izquierda, pero ninguna es lateral natural. La llegada de McCabe permite a Baltimore avanzar a su puesto ofensivo y a Buurman centrarse en la defensa, donde destaca. Charles, que ahora fichará por el City, es buena, pero McCabe es una de las mejores en esta posición, por lo que mejorará el once de las Blues. Nota: A

    Para McCabe: Muchos aficionados del Arsenal están consternados por su fichaje con un rival directo, tras 11 años como leyenda gunner. Pero a sus 30 años, esta es una oportunidad para sumarse a otro grande con ambiciones. Encaja a la perfección en el Chelsea, será titular y podrá ganar muchos títulos si el club supera la última temporada decepcionante. Dado que no estaba contenta con su rol en el Arsenal, este es un paso adelante para ella. Nota: B