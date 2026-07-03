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¡Georgia Stanway es jugadora del Arsenal! La estrella de las Lionesses se une a los Gunners tras cuatro años en el Bayern de Múnich
Oficial: Georgia Stanway ficha por el Arsenal
El viernes se anunció la llegada de Stanway, quien lucirá el dorsal 4 en el norte de Londres. «Es una sensación increíble y estoy orgullosa de unirme al Arsenal», afirmó. «Este es un club enorme que impulsa el fútbol femenino a nuevos niveles y quiero formar parte de ello. Quiero ganar títulos y seguir creciendo como jugadora, y este es el lugar ideal con el apoyo de una afición increíble».
La entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, añadió: «Georgia es una centrocampista brillante y estamos encantadas de que sea jugadora del Arsenal. Aportará una nueva dimensión a nuestro centro del campo, con experiencia y mentalidad ganadora. Estamos deseando empezar la pretemporada para la importante campaña que tenemos por delante».
El club no ha revelado la duración del contrato, pero Arseblog indica que sería de tres años más uno opcional.
- Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images
Cómo Stanway relanzó su carrera en el Bayern de Múnich
Para Stanway, este fichaje supone su regreso a Inglaterra tras cuatro años fuera, un periodo en el que ha cosechado numerosos éxitos tanto a nivel colectivo como individual.
En el Bayern ganó ocho títulos, incluidos cuatro Bundesligas seguidas y dos tripletes nacionales, y llegó a las semifinales de la Liga de Campeones este año, la mejor actuación del club en cinco años.
Lo más destacable de su etapa en Alemania fue su evolución personal. Tras sentirse «estancada» en el Manchester City, la centrocampista dejó el club tras siete años y fichó por el Bayern en 2022, reavivando su carrera.
En Baviera se consolidó como una de las mejores centrocampistas del mundo gracias a sus actuaciones con el Bayern y con las «Lionesses», clave en los dos títulos consecutivos de Inglaterra en la Eurocopa y en su llegada a la final del Mundial Femenino de 2023. De hecho, poco después de ese torneo recibió su primera nominación al Balón de Oro, un reflejo de su creciente prestigio.
La llegada de Stanway resuelve un problema importante en la plantilla del Arsenal
Stanway llega al Arsenal como una de las mejores centrocampistas del fútbol actual. Su capacidad para jugar más atrás la convierte en una futbolista versátil que refuerza una zona clave de la plantilla.
El equipo de Slegers ha dependido demasiado de Kim Little y Mariona Caldentey, sobre todo cuando Kyra Cooney-Cross estuvo ausente. El fichaje de Stanway resuelve este problema, y la inminente llegada de la centrocampista Geraldine Reuteler, del Eintracht de Fráncfort, reforzará aún más esa posición mientras el Arsenal busca su primer título de la Superliga Femenina en ocho años en la temporada 2026-27.
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¿El primero de muchos? El Arsenal presenta a cinco nuevos fichajes
Stanway podría ser la primera de varios fichajes de los Gunners, que buscan recuperar la cima del fútbol nacional.
Además de Reuteler, se vincula al Arsenal con el fichaje de la exlateral del Barcelona Ona Batlle, una de las mejores en su posición. Según Arseblog, el club también sigue a la delantera alemana Selina Cerci —máxima goleadora de la Frauen-Bundesliga en los últimos dos años— y a la extremo de 19 años Lisa Baum, por quien el RB Leipzig pediría una cifra elevada.
Tras la marcha de Katie McCabe, Beth Mead, Victoria Pelova, Laia Codina y Manuela Zinsberger, el club se prepara para un verano de grandes cambios con el objetivo de recuperar el trono de la WSL por primera vez desde 2019.
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