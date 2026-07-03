¡Georgia Stanway es jugadora del Arsenal! La estrella de las Lionesses ficha por los Gunners tras poner fin a su etapa de cuatro años en el Bayern de Múnich

Para Stanway, este fichaje supone su regreso a Inglaterra tras cuatro años fuera, un periodo en el que ha cosechado numerosos éxitos tanto a nivel colectivo como individual.

En el Bayern ganó ocho títulos, incluidos cuatro ligas consecutivas y dos triples nacionales, y llegó a las semifinales de la Liga de Campeones este año, la mejor actuación del club en cinco años.

Lo más destacable de su etapa en Alemania fue su evolución personal. Tras sentirse «estancada» en el Manchester City, la centrocampista dejó el club tras siete años y fichó por el Bayern en 2022, reavivando su carrera.

En Baviera, la centrocampista se consolidó como una de las mejores del mundo gracias a sus actuaciones con el Bayern y con las «Lionesses», y fue clave en los dos títulos consecutivos de Inglaterra en la Eurocopa y en su llegada a la final del Mundial Femenino de 2023. De hecho, poco después de ese torneo recibió su primera nominación al Balón de Oro, un reflejo de su creciente prestigio.