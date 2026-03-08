Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Lionesses W+L GFX 16:9GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Georgia Stanway demuestra su clase mientras Leah Williamson se acerca a su plena forma física, pero los roles de Grace Clinton y Maya Le Tissier en las Lionesses siguen en el limbo: ganadoras y perdedoras de las victorias iniciales de Inglaterra en la fase de clasificación para la Copa Mundial Femenina

Algunas concentraciones de Inglaterra pasan sin que haya mucho nuevo que aprender; la primera concentración de las Lionesses de 2026 no fue una de ellas. Cuando el equipo de Sarina Wiegman volvió a la competición por primera vez desde su triunfante campaña en la Eurocopa, con un comienzo perfecto en la fase de clasificación para la Copa Mundial Femenina de 2027, con impresionantes victorias sobre Ucrania e Islandia, se generaron muchos temas de conversación.

Siempre iba a ser una semana interesante. Wiegman dio muchas oportunidades en los cuatro amistosos que siguieron a la Eurocopa 2025, en parte debido a la gran cantidad de lesiones que sufría Inglaterra en ese momento, pero también porque era una oportunidad para experimentar antes de que volvieran los partidos competitivos. Jugadoras como Lucia Kendall y Maya Le Tissier, por ejemplo, parecían haber ascendido en la jerarquía en esos partidos, en los que se produjeron nada menos que cinco debuts.

Como la mayoría de las estrellas lesionadas regresaron a la selección inglesa este mes, estábamos a punto de descubrir lo impresionada que estaba Wiegman con las jugadoras que tuvieron su oportunidad en esos amistosos. También íbamos a ver algunos experimentos más, debido a la gran ventaja de las Lionesses en estos enfrentamientos. Sí, era probable que la seleccionadora de Inglaterra alineara un equipo casi completo en ambas ocasiones, pero ¿quiénes serían las excepciones? ¿Quiénes serían las titulares sorpresa? ¿Quiénes serían las primeras en salir del banquillo?

Cuando las campeonas de Europa demostraron su poderío con una victoria por 6-1 sobre Ucrania, seguida de una impresionante victoria por 2-0 sobre Islandia, no se trataba solo de las jugadoras emergentes que intentan hacerse un hueco en las Lionesses al comenzar un nuevo ciclo de torneos. Con el próximo partido de Inglaterra contra España en el estadio de Wembley, también había jugadoras consolidadas que querían demostrar su valía para estar en la alineación titular de ese importante encuentro.

Wiegman tiene a su disposición una de las mejores y más completas plantillas del fútbol mundial y tendrá que aprovecharla para vencer a las campeonas del mundo, en un grupo de clasificación en el que solo hay una plaza automática para el Mundial. Pero, ¿a quién recurrirá para ese partido? Esta semana nos ha dado una idea más clara.

Ahora que se ha calmado el revuelo tras dos fantásticas victorias, ¿quiénes son las jugadoras que han subido en el ranking de la selección inglesa? ¿Y quiénes parecen estar en una ligera tendencia a la baja? GOAL selecciona a las ganadoras y perdedoras de la primera concentración de las Lionesses de 2026...

  • Georgia Stanway England Women 2026Getty Images

    GANADORA: Georgia Stanway

    Qué semana tan increíble para Georgia Stanway. Con su prolongado fichaje por el Arsenal a la vuelta de la esquina, la centrocampista demostró por qué será una incorporación de élite para los Gunners con tres goles en dos partidos que ayudaron a las Lionesses a comenzar con buen pie su campaña de clasificación para la Copa del Mundo.

    La variedad de goles que marcó Stanway fue especialmente impresionante. Primero, un penalti ejecutado con sangre fría, el decimocuarto que marca de catorce intentos con la camiseta de Inglaterra, que ayudó a su equipo a recuperar una cómoda ventaja sobre Ucrania, y luego el espectacular remate de su doblete, cuando la jugadora de 27 años envió un disparo al ángulo superior de la portería.

    Sin embargo, el gol de Stanway contra Islandia el sábado puede haber sido el mejor de todos. Al recibir un centro de Lucy Bronze justo antes de que tocara el suelo, la técnica de su precioso volea fue impecable, asegurando los tres puntos en el City Ground.

    Stanway no tenía mucho que demostrar esta semana. Lleva años siendo una pieza clave en el centro del campo de Inglaterra y es una de las primeras en la lista de convocatorias. Pero recordó a todos por qué es así, al tiempo que se acercaba a la lista de máximas goleadoras de las Lionesses. Ahora es octava en la lista con 32 goles, solo uno por detrás de Karen Carney y Eni Aluko. Con muchos años por delante, Stanway aún podría ascender hasta lo más alto.

    • Anuncios
  • Alessia Russo Jess Park England Women 2026Getty Images

    GANADORA: Jess Park

    Jess Park fue una de las figuras más interesantes de la selección inglesa en su primera concentración de 2026. En racha con el Manchester United tras su sorprendente fichaje en verano procedente del Manchester City, la jugadora de 24 años ha destacado en una posición de banda con libertad de movimiento que le ha permitido desplazarse a cualquier espacio libre que apareciera. Esto se ha adaptado a la perfección a su creatividad y ha dado como resultado la que ya es la temporada más productiva, en términos de goles y asistencias, de su carrera.

    Pero, ¿cómo se traduciría eso al nivel de Inglaterra? ¿Se le daría a Park una posición en la que tuviera una libertad similar? ¿O tendría que estar un poco más limitada en el fútbol internacional? Las Lionesses eran las grandes favoritas en ambos partidos, sin duda, pero la animada delantera tuvo la oportunidad de expresarse en dos titularidades, ya que hizo mucho para abrirse camino en la alineación titular de Inglaterra.

    Park comenzó el partido contra Ucrania en la banda, pero se le permitió moverse con libertad y demostró su calidad con dos goles muy diferentes: uno, un simple remate tras un buen movimiento sin balón, y otro, un magnífico disparo que voló por encima de la cabeza de la portera. Estuvo más discreta contra Islandia, pero eso se debió más al hecho de que Inglaterra estaba teniendo mucho éxito por las bandas y, como resultado, no jugaba tanto por el centro.

    Ella Toone volverá pronto a la selección, al igual que Beth Mead, dos jugadoras que se lesionaron esta vez, pero que a menudo han sido titulares por delante de Park en los parones internacionales. Sin embargo, la estrella del United dejó claro su valor cuando se le dio la oportunidad esta semana y esperará haber hecho lo suficiente para ser titular contra España en el próximo partido.

  • England Women Training SessionGetty Images Sport

    PERDEDORA: Grace Clinton

    Esta temporada realmente no ha salido según lo previsto para Grace Clinton. Tras disfrutar de una temporada espectacular mientras estaba cedida en el Tottenham, donde consiguió sus primeras convocatorias con la selección inglesa, y tras respaldar ese éxito con una brillante campaña en su club de origen, el Manchester United, la joven centrocampista fue cedida al Manchester City en verano, mientras que Park se marchó en sentido contrario. Mientras que Park ha prosperado desde el cambio y ha destacado como una de las delanteras más en forma de Europa, Clinton ha tenido dificultades incluso para saltar al campo en gran parte de la temporada.

    Parte de ello se ha debido a las lesiones. La jugadora de 22 años tenía una pequeña molestia cuando llegó al equipo azul de Manchester, lo que ralentizó su inicio en el club, y luego una lesión en octubre la mantuvo fuera de los primeros partidos de Inglaterra tras la Eurocopa 2025. Pero desde entonces ha estado en forma y aún así le ha costado entrar en el equipo líder de la liga del City, con solo dos titularidades en la Superliga Femenina esta temporada.

    Ahora esto está teniendo un efecto dominó en las Lionesses. Aunque fue convocada para la concentración de 25 jugadoras de este mes, Clinton se quedó fuera de la convocatoria de 23 jugadoras para el partido contra Ucrania el martes y luego no jugó ningún minuto contra Islandia el sábado, y Wiegman señaló su falta de minutos de juego al hablar con los medios de comunicación antes de este último partido.

    «Ella no puede controlarlo. Lo que sí puede controlar es su propio desarrollo y asumir la responsabilidad de su desarrollo, y eso es lo que está haciendo», dijo Wiegman. «Está trabajando muy duro y tenemos estas conversaciones porque, por supuesto, para mí, ella se encuentra en una etapa de su trayectoria en la que realmente necesita minutos.

    Ha respondido muy bien. También tuvimos esa conversación en la última concentración, porque en ese momento volvía de una lesión y no jugaba muchos minutos. Hablamos constantemente y, hasta ahora, ha respondido muy bien porque quiere mejorar y demostrar lo que puede hacer, por supuesto».

    No es una situación fácil para Clinton, sobre todo teniendo en cuenta que el número de partidos del City es limitado este año debido a la ausencia de competiciones europeas, y que la competencia por su puesto en la selección inglesa es especialmente alta.

    La buena noticia es que este no es un año de grandes torneos, lo que significa que la falta de minutos de juego en este momento no va a tener un impacto devastador. Es muy plausible que la situación sea completamente diferente la próxima temporada, cuando el City tenga un calendario más completo y Clinton tenga más oportunidades de demostrar su valía.

    Pero es frustrante, y esta joven y talentosa jugadora está perdiendo minutos en un momento crucial de su carrera, algo que esperará poder recuperar a su debido tiempo.

  • Laura Blindkilde Brown England Women 2026Getty Images

    GANADORA: Laura Blindkilde Brown

    A muchos les resultó extraño que Laura Blindkilde Brown tuviera tan pocos minutos en los cuatro amistosos que siguieron al triunfo de Inglaterra en la Eurocopa 2025. La jugadora de 22 años ha sido una auténtica revelación en el Manchester City esta temporada, siendo titular en 14 de los 16 partidos de la WSL del líder de la liga y destacando como una de las mejores centrocampistas de la división este año. Sin embargo, tanto Kendall como Missy Bo Kearns fueron titulares por delante de ella en los últimos partidos de las Lionesses en 2025, y Blindkilde Brown solo disputó uno de esos cuatro encuentros como suplente.

    Por lo tanto, su titularidad en la victoria del martes sobre Ucrania se hacía esperar desde hacía tiempo. No solo por el buen estado de forma reciente de la joven, sino también por la regularidad con la que ha participado con las Lionesses en los últimos 18 meses y las pocas oportunidades que ha tenido a pesar de ello. Esa titularidad fue solo la segunda con Inglaterra y le valió su tercera internacionalidad.

    Blindkilde Brown no estuvo en su mejor momento contra Ucrania. Esta temporada ha jugado principalmente en lo que es casi un mediocampo de dos mujeres con Yui Hasegawa en el City, con Vivianne Miedema moviéndose libremente por delante de la pareja más retrasada, que alterna entre quedarse atrás y subir al ataque. El martes, ocupó el puesto de número 10 y se enfrentó a un bloque defensivo muy sólido. En ocasiones, también se notó lo poco que había jugado con sus compañeras, que no acababan de estar en sintonía con ella en los movimientos sin balón.

    Aun así, Blindkilde Brown realizó una actuación sólida, en la que dejó entrever su calidad y trabajó muy duro. Teniendo en cuenta las pocas oportunidades que ha tenido con la camiseta de Inglaterra, disputar los 90 minutos fue muy positivo, al igual que el hecho de que sumara otra internacionalidad como suplente contra Islandia, duplicando así su número total de partidos con las Lionesses en solo una semana.

    También debería recibir muchos comentarios sobre cómo progresar a partir de ahora, ya que busca mejorar su posición en la selección nacional. 

  • Leah Williamson England Women 2026Getty Images

    GANADORA: Leah Williamson

    La última vez que los aficionados ingleses vieron a Leah Williamson en acción con las Lionesses fue en verano, cuando levantó el trofeo de la Eurocopa por segunda vez en tres años. La capitana no pudo participar en las dos concentraciones de su selección tras ese torneo debido a una lesión de rodilla que se produjo durante el mismo, pero esta semana volvió a vestir la camiseta de Inglaterra por primera vez en ocho meses, y lo hizo a lo grande.

    Williamson no volvió a saltar al campo con el Arsenal hasta el 13 de diciembre y, desde entonces, ha ido recuperando poco a poco su forma física, jugando 90 minutos contra el Manchester United el 10 de enero antes de disputar otro partido completo justo antes de esta concentración, en la victoria de la FA Cup sobre el Bristol City.

    Es comprensible que Inglaterra no la haya vuelto a poner en acción demasiado rápido esta semana. Williamson jugó 45 minutos contra Ucrania el martes y, aunque las Lionesses no marcaron mientras ella estuvo en el campo, algunos de los pases que dio desde la zaga para intentar ayudar a romper el empate fueron excelentes. Aprovechó esa ventaja contra Islandia, esta vez jugando los 90 minutos completos, y la capitana estuvo aún mejor, destacando su importancia para este equipo con una actuación influyente.

    Para Williamson, haber disputado esos minutos y haberlo hecho tan bien fue muy valioso, sobre todo teniendo en cuenta los importantes partidos que le esperan tanto a Inglaterra como al Arsenal, que aún tiene opciones de revalidar su título de la Liga de Campeones antes de que termine la temporada.

  • Niamh Charles Chelsea Women 2025-26Getty Images

    PERDEDORA: Niamh Charles

    Por estas fechas el año pasado, Niamh Charles tenía asegurada la titularidad como lateral izquierdo de Inglaterra. La estrella del Chelsea comenzó su carrera como delantera, destacando como extremo o número 10 en el Liverpool, el club de su infancia, pero se adaptó al puesto de lateral izquierdo tras su traslado a Londres, satisfaciendo las necesidades del Chelsea y, posteriormente, de Inglaterra, que ha carecido de opciones claras en esa posición durante los cuatro años y medio de mandato de Wiegman.

    Charles fue titular en los cuatro primeros partidos de las Lionesses en 2025, y su actuación en la victoria por 1-0 sobre España en Wembley puso de manifiesto las razones por las que Wiegman había seguido los pasos de la exentrenadora del Chelsea Emma Hayes y había optado por utilizarla en una función defensiva.

    Sin embargo, Wiegman también estaba experimentando con otras ideas de cara a la Eurocopa 2025, buscando cómo colocar a una jugadora zurda en esa posición y evaluando otras opciones en general, después de que Charles hubiera visto reducido su tiempo de juego, lo que podría haber causado problemas. Consideró la posibilidad de colocar a Alex Greenwood, antigua lateral izquierda, y a Jess Carter, capaz de jugar en cualquier posición de la defensa, en el lado izquierdo de la defensa para que pudieran intercambiarse cuando fuera necesario, alternando entre las posiciones de central izquierda y lateral izquierda. 

    La Eurocopa 2025 terminó finalmente con Greenwood desempeñando un papel más auxiliar como lateral, y aunque ayudó a Inglaterra a salir victoriosa, pareció una solución provisional. Al fin y al cabo, Greenwood rinde mejor como central. 

    Como resultado, Wiegman ha convocado a toda una serie de nuevas opciones para el lateral izquierdo desde la Eurocopa. Taylor Hinds, que se incorporó al Arsenal procedente del Liverpool en verano, cambió su lealtad a Jamaica; Anouk Denton, capaz de jugar como lateral o carrilera en ambos lados, ha tenido oportunidades; y Poppy Pattinson es la última en tener una oportunidad, debutando en la victoria sobre Ucrania.

    De repente, Wiegman tiene opciones, y además naturales, que son zurdas. ¿Dónde queda Charles? Este era su puesto, pero ahora tiene mucha competencia. Ninguna ha conseguido afianzarse todavía, pero Charles, que no ha jugado desde diciembre por una lesión, tiene algo que demostrar cuando recupere la forma.

  • Ellie Roebuck England training 2026Getty Images

    GANADORA: Ellie Roebuck

    Ellie Roebuck fue una de las ganadoras de esta concentración desde el momento en que se anunció la convocatoria hace dos semanas y media. La jugadora de 26 años fue una pieza clave en la selección Lionesses durante muchos años y formó parte del grupo que ganó la Eurocopa 2022 y llegó a la final de la Copa Mundial Femenina 2023. Sin embargo, pocos meses después de este último torneo, sufrió un tipo de derrame cerebral que le hizo plantearse si volvería a jugar al fútbol.

    Roebuck volvió a los terrenos de juego con el Barcelona durante la temporada 2024-25, pero solo jugaba esporádicamente, por lo que no volvió a ser convocada por Inglaterra. Luego, en verano, fichó por el Aston Villa y, en las últimas semanas, está ganando la batalla por ser la número uno del club, por delante de la internacional canadiense Sabrina D'Angelo, y disfrutando de sus primeros minutos como titular desde la temporada 2022-23.

    Esto le ha allanado el camino para volver a la selección inglesa. Roebuck fue convocada en noviembre como sustituta por lesión para su primera participación con las Lionesses en dos años, y se ganó la convocatoria completa para esta concentración, ya que Khiara Keating pasó a la selección sub-23 debido a la falta de minutos en el Manchester City.

    Después de todo lo que ha pasado, es fantástico ver a Roebuck, ahora la segunda portera con más partidos internacionales de Inglaterra por detrás de Hannah Hampton, de vuelta en el equipo. Y con las situaciones tan diferentes en las que se encuentran ella y Keating, también tiene una oportunidad fantástica de mantenerse en el equipo.

  • Maya Le Tissier England Women 2026Getty Images

    PERDEDOR: Maya Le Tissier

    Los concentraciones de Inglaterra a finales de 2025 fueron muy importantes para Le Tissier. Considerada durante mucho tiempo como lateral derecha por Wiegman, a pesar de ser una de las mejores centrales de la WSL, la capitana del Manchester United tuvo muchas oportunidades en su posición preferida en los amistosos posteriores a la Eurocopa, siendo titular en tres partidos como central y ocupando esa posición a mitad del cuarto. Para una jugadora que solo había disputado ocho partidos internacionales antes de esos encuentros, ser titular en los cuatro fue también muy positivo, ya que dejó claro que era una de las mejores opciones de Wiegman para el puesto de central.

    Este mes, entonces, ha supuesto un pequeño revés en ese sentido. Le Tissier fue titular en el partido contra Ucrania y jugó bien, pero lo hizo en el lateral derecho. Luego, para el partido contra Islandia, fue suplente y no jugó, ya que Esme Morgan, que está fuera de temporada antes del inicio de la liga en Estados Unidos la semana que viene, fue elegida por delante de ella como opción en el centro de la defensa.

    Inglaterra tuvo que lidiar con muchas lesiones tras la Eurocopa. En cuanto a las centrales, Williamson, Greenwood y Lotte Wubben-Moy tuvieron problemas, la adolescente Katie Reid sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior pocos días después de ser convocada por primera vez con la selección absoluta y Carter se tomó un descanso tras un año exigente con su club y su país. Todo ello ayudó a allanar el camino para que Le Tissier dejara su huella en el centro. Sin embargo, esta semana ha servido para recordar que, cuando todas están en forma, la capitana del United vuelve a caer en la jerarquía de centrales.

0