Gary Neville también se ha pronunciado sobre esta saga y ha sugerido que la detallada respuesta pública de Ronaldo no hizo más que agravar el problema. Aunque Neville admitió el cariño que sigue sintiendo por el delantero, insistió en que la superestrella debe rendir cuentas.

«Mi opinión era que nunca criticaría a Ole Gunnar Solskjær porque siempre se comportó con enorme clase, tanto cuando ganaba como cuando perdía», señaló Neville. «Con Cristiano es difícil porque le quiero, pero no puedo ver lo que pasó en el United en su segunda etapa y luego verle hacer una declaración así sin decir algo. Hay que llamarle la atención por eso y decirle que no es aceptable».

Neville destacó cómo la inmensa riqueza y la influencia de Ronaldo han distorsionado su realidad, pero elogió a Jesus por no ceder ante el poder de los jugadores.

«El problema es: ¿quién se lo va a decir? No va a escucharme ni a escucharte a ti, pero no puedo aprobar esa declaración ni fingir que fue algo bueno. Si quieres a Ronaldo, eso hace que sea más difícil apreciarle; si no te gusta, hace que te guste aún menos», añadió. «Cuando tienes mil millones de libras en el banco, los logros que ha conseguido y el poder que tiene, sientes que eres indestructible, sientes que eres imparable. Crees que puedes dictarle a una federación o a un entrenador lo que deben decir. Me alegro de que el entrenador se mantuviera firme. Si hubiera leído esos ocho puntos, habría perdido gran parte de su alma».

A pesar de la agitación actual, Neville sigue confiando en que este feo capítulo acabará quedando en un segundo plano. «No creo que sea irreparable. Dentro de otro año, cuando se haya retirado, miraremos atrás y recordaremos su grandeza y su fútbol, y puede que la gente no recuerde este final».



