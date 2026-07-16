Génova: ya es oficial la lista de convocados para la concentración

Daniele De Rossi ha anunciado la lista de 31 convocados. Los centrales Ostigard y Vásquez, tras su actuación en el Mundial con Noruega y México, se unirán al grupo en los próximos días.





Esta es la lista de convocados: Amorim, Baldanzi, Barbini, Bijlow, Colombo, Doucouré, Doumbia, Ellertsson, Frendrup, Gecaj, Gibertini, Grossi, Havel, Klysis, Marcandalli, Martin, Masini, Meichtry, Messias, Mihelsons, Norton-Cuffy, Nuredini, Otoa, Puczka, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vaz, Venturino, Vitinha, Vogliacco y Wiafe (desde el 22 de julio).











