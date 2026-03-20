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Emanuele Tramacere

Traducido por

Génova-Udinese EN DIRECTO, alineaciones oficiales: Baldanzi y Masini, baja; Messias contra Zaniolo

Sigue en directo el Genoa-Udinese, el segundo partido adelantado de la 30.ª jornada de la Serie A.

El Genoa-Udinese (viernes 20 de marzo, con inicio a las 20:45) es un partido correspondiente a la trigésima jornada de la Serie A 2025/2026.

Los friulanos vienen de caer por 1-0 en casa ante la Juventus y suman 36 puntos en la clasificación, 3 más que los locales, que han subido a 33 gracias a sus dos victorias consecutivas contra la Roma y el Verona. En el Estadio Ferraris arbitrará Collu, asistido por Peretti y Biffi, con Turrini como cuarto árbitro, y Aureliano y Pezzuto al VAR.


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  • LAS ALINEACIONES OFICIALES DEL GENOA-UDINESE

    Génova-Udinese


    Goleadores: -


    Génova (3-4-2-1): Bijow; Marcandalli, Ostigard, Vázquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Norton Cuffy; Messias, Vitinha; Colombo.

    Suplentes: Leali, Sommariva, Martin, Amorim, Baldanzi, Zatterstrom, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Otoa, Masini.

    Entrenador: De Rossi 


    Udinese (3-5-2): Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.

    Suplentes: Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Miller.

    Entrenador: Runjaic

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