El Genoa-Udinese (viernes 20 de marzo, con inicio a las 20:45) es un partido correspondiente a la trigésima jornada de la Serie A 2025/2026.

Los friulanos vienen de caer por 1-0 en casa ante la Juventus y suman 36 puntos en la clasificación, 3 más que los locales, que han subido a 33 gracias a sus dos victorias consecutivas contra la Roma y el Verona. En el Estadio Ferraris arbitrará Collu, asistido por Peretti y Biffi, con Turrini como cuarto árbitro, y Aureliano y Pezzuto al VAR.





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