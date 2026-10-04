El Genoa podría cambiar por completo de cara a nivel societario en los próximos 7 días. Desde hace tiempo, el director deportivo Diego Lopez está escuchando el interés y las propuestas del Burnley, que quiere ponerlo bajo contrato y confiarle la gestión deportiva del club.

Una propuesta atractiva, sobre todo por el presupuesto que tendría a su disposición y con el objetivo de relanzar a un club que hoy está en la Championship para regresar a la Premier League. El club rossoblù, sin embargo, no quiere que le pille desprevenido y ya está sondeando el terreno con diversas alternativas más o menos viables.



