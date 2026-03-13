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FC Internazionale v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport

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Génova, De Rossi: «¿Fichajes con la Roma? La gente tiene ganas de cotillear, es alucinante»

Las declaraciones del entrenador del Rossoblù, que se quita un peso de encima tras la victoria sobre la Roma

Daniele De Rossi, entrenador del Genoa, ha hablado en rueda de prensa de cara al partido contra el Verona, correspondiente a la 29.ª jornada de la liga: 

«Hay situaciones límite, como la de Baldanzi o la de algún otro jugador que ha tenido algún pequeño problema en los últimos días. A Tommaso lo evaluamos día a día, pero hemos trabajado bien sobre el Verona y sobre lo vivos que están. El trabajo ha sido tanto físico como mental. No creo que la victoria del Verona haya sido una mala noticia en la preparación del partido, ya que nos ha facilitado la tarea de decirle al equipo lo difícil que es este partido. Los equipos que están ahí abajo, como el Hellas o el Pisa, pueden considerarse ya descendidos, pero no es así: quedan muchos partidos y Verona es un campo difícil, y en el pasado ha dado alguna sorpresa». 

  • ALINEACIÓN CONTRA EL ROMA

    «Sé perfectamente lo que habría pasado contra la Roma si hubiéramos perdido con esa alineación. He leído lo que ha pasado desde que se publicó la alineación y es muy grave poner en duda a alguien que lleva 20 años en el fútbol solo porque juega contra su propio equipo o porque hace una alineación diferente. Hoy habría estado aquí presentándome como alguien que tenía que disculparse por haber dejado ganar a su equipo y es alucinante, todo es fruto de una ferocidad y de cuánta gente tiene ganas de cotillear, pero no vamos a volver sobre ello porque estamos por encima de esto. Tomo decisiones porque creo que este jugador tiene hoy más posibilidades de hacerme ganar el partido que otro, y que este otro podría hacerme ganar saliendo desde el banquillo, así que todo esto es una dinámica de decisiones que no solo tomo yo, la toman todos. A veces he apostado por la continuidad, por un equipo que siempre ha dado respuestas positivas; otras veces he cambiado porque quería refrescar el equipo; otras veces, en cambio, he cambiado porque entre el equipo que jugó un domingo y el que jugó el domingo siguiente había grandes diferencias de actitud, diferencias tácticas, diferencias físicas. Una vez, Antonio Conte me dijo que si tenía que equivocarme, que lo hiciera con mi cabeza y con mis ideas. Creo que ese es el consejo más importante». 

    • Anuncios

  • NORTON-CUFFY

    «Está entrenando, se encuentra bien. Creo que se le puede considerar totalmente disponible. Lleva un tiempo sin jugar y tendremos que dosificar su carga de trabajo, pero estará con nosotros al 100 % y tomaremos una decisión en función del rival, de quién haya jugado antes que él y de cómo lo haya hecho». 

  • SABELLI Y LEALI

    «Sabelli es un jugador importante para nosotros. En el vestuario ha demostrado que quizá lo habíamos subestimado. Desde enero ha empezado a sentirse más importante, aunque haya jugado poco. Y lo ha demostrado en los entrenamientos. Leali nos está echando una mano. Sigue siendo el profesional que siempre ha sido. Cuando fichas a un portero, el que jugaba antes se siente en un segundo plano. Sin embargo, él está respondiendo bien en los entrenamientos y en la vida del grupo. Estaba más contento cuando jugaba, pero estas son decisiones que debemos tomar».

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