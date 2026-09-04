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De Rossi Lazio GenoaGetty Images

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Génova, De Rossi: «El Como es el equipo más fuerte que he visto. Me siento un poco impotente ante ellos»

Génova
Como
Serie A
Génova vs Como

Al término de Genoa-Como habló el técnico del Génova Daniele De Rossi.

El Genoa cae en casa ante el Como, encajando un duro 4-1 en casa. Tercera derrota en tres partidos para el Genoa de Daniele De Rossi, que, en el postpartido, habló ante los micrófonos de Dazn, confirmando que quedó impresionado por la fuerza del equipo de Cesc Fàbregas.

  • DE ROSSI, IMPRESIONADO

    «Contra un equipo así tienes que ser perfecto durante 90 minutos. Es el equipo más fuerte que he visto, me ha impresionado. Nosotros hicimos bien las cosas, estábamos en el partido, pero no teníamos la sensación de poder volver a meternos en él. ¿El tercer gol? Me gustaría volver a verlo todo. Nunca me había pasado esperar no encajar otro gol».

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  • LA FUERZA DEL GRUPO

    «A veces te enfadas con el árbitro, otras contigo mismo, a veces los demás son mejores que tú. Estos jugadores están en otro nivel. Me aferro a mi grupo: tienen en sus botas los puntos que hacen falta. A veces los calendarios penalizan, pero yo vuelvo a partir de los chicos. Los aficionados nos entienden, están dentro de este estadio, que será fundamental para conseguir los puntos que estoy convencido de que lograremos. Han sido partidos muy diferentes, con el Napoli estaba orgulloso, con la Lazio estaba enfadado por la primera parte, lo de hoy hay que analizarlo, me siento un poquito impotente frente al Como».

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