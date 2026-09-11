El Genoa, dirigido por Daniele De Rossi, busca lograr su primera victoria en la liga, ya que sigue estancado en 0 puntos en la tabla de clasificación. En el camino del Genoa se alza la sorpresa del Frosinone, con 6 puntos en tres partidos y con Raimondo en un estado de forma excepcional, tras haber marcado dobletes en las dos últimas jornadas.









Y a pesar de las derrotas, De Rossi no cambia apenas nada o no cambia absolutamente nada, pues tras el gol que marcó en el partido de su debut, podría volver a apostar por Osimhen en punta junto a Colombo. Y en la banda derecha, es probable que el exjugador del Udinese Ehizibue dispute su primer partido como titular.





En el Frosinone, tras los rumores del mercado de fichajes, Alvini podría volver a alinear al valioso jugador Ghedjemis como titular, en la banda derecha dentro del habitual y probado sistema 4-2-3-1. Se supone que Bracaglia y Oyono serán los laterales de la defensa.







