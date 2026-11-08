El Milan sufre en el tramo final, pero acaba llevándose una victoria muy importante: Pulisic, Cisse y Ramos sorprenden al Genoa en los primeros compases. Muy bien De Winter: nota 7. Pero quien acapara los focos, a sus 41 años, es la leyenda croata Modric, que ha guiado a su equipo hacia una victoria muy importante para la moral y para la clasificación.
Genoa-Milan, las notas de CM: Cisse tiene instinto asesino; Modric da una lección. Pulisic no para y Ellertsson pone el corazón
NOTAS DEL GENOA
Bijlow 6: no puede hacer absolutamente nada en los goles encajados.
Marcandalli 5: en los duelos en el área con Ramos no siempre sale perdiendo; más bien al contrario. Sin embargo, falla al interpretar el juego y al gestionar la posesión: pierde un balón de forma ingenua y le regala el 0-2 al Milan. Un error imperdonable que empaña por completo la actuación del joven defensa italiano. (desde el 61', Baldanzi 6: aporta dinamismo en el tramo final, especialmente a balón parado)
Østigård 6,5: con diferencia, el mejor de la defensa. No deja respirar a Ramos y crea peligro en el área rival. Luchador.
Vásquez 5: se duerme y le regala el balón a Rabiot, que asiste a Cisse para el 0-1. En conjunto, se muestra muy confuso cuando el Milan ataca por la banda derecha.
Ehizibue, 6: ordenado tácticamente, destaca por sus centros. Disciplinado.
Traorè 5,5: comparte con Marcandalli la responsabilidad del segundo gol del Milan, en el que comete un error por falta de atención. (desde el 84', Sow s. c.)
Wiafe 6: buen ritmo y gran despliegue físico; es uno de los jugadores que más kilómetros recorre sobre el campo. A veces, a costa de la lucidez táctica. (desde el 84', Meichtry s. c.)
Ellertsson 6,5: tiene el pie afinado, como demuestra la cantidad de veces que intenta sorprender a Maignan. Lo consigue en el tramo final con un derechazo tan preciso como potente. Nunca se rinde.
Messias 5,5: juega mucho por dentro para intentar sorprender al Milan con balones a la espalda del defensa. El problema es que solo aparece a ráfagas. Intermitente (desde el 61', El Shaarawy 5,5: tiene varias oportunidades para marcar la diferencia como sabe, pero siempre se equivoca en la decisión final)
Vitinha 6: está literalmente endemoniado: presiona a todos sin descanso. Se perfila para un preciso disparo con rosca, pero Maignan le ahoga el grito de desahogo. (desde el 73', Colombo 5,5: apenas aparece)
Osmajić 6: tiene el mérito de mantener ocupada, prácticamente él solo, a toda la línea defensiva del Milan. Arisco.
Entrenador, De Rossi 6: su Genoa nunca renuncia a jugar ni a ser agresivo. Es mérito de su entrenador, que debe ajustar varias cosas en defensa.
Notas del AC Milan
Maignan 6,5: dos intervenciones muy importantes ante Ostigaard y Vitinha. Se muestra muy seguro en las salidas. Sin embargo, se queda inmóvil en el remate que acaba en gol de Ellertsson porque no ve salir el balón.
Gila 6,5: la determinación que pone en cada balón, en cada centímetro del campo y en cada intervención es una descarga eléctrica constante para el equipo. Líder emocional.
De Winter 7: acepta el duelo físico con Osmajic y deja de lado la sutileza para ensuciarse las manos con intervenciones duras, aunque correctas. Lee de forma fantástica dos pases verticales y corta dos posibles ocasiones de gol. Mantiene la concentración hasta el final.
Diawara 6: ayuda a De Winter a cerrar los espacios a Osmajic. Cumple sin excederse y juega condicionado por la tarjeta amarilla que recibió en la primera parte. (desde el 61' Terracciano 6: resulta útil en el tramo final con un par de cortes precisos)
Musah 5,5: se sacrifica en una posición que no es la suya, la de lateral izquierdo, pero la forma en que pierde dos balones en el tramo final merece ser señalada en rojo. Distraído. (desde el 87 Estupinan, sin calificar)
Moreira 6: deja algunas acciones vistosas, especialmente en la primera parte del partido, pero a los fuegos artificiales no les sigue una verdadera fiesta.
Modrić 7: una lección del maestro croata. Marca el ritmo del juego con una calidad impresionante y juega siempre, o casi siempre, en vertical. También firma un par de intervenciones defensivas valiosas. Luz.
Rabiot 6,5: una actuación sólida, coronada con la asistencia para el gol de Cisse. Cuando el Milan tiembla en el tramo final, el Duque lo guía hacia un puerto seguro con su experiencia.
Cisse 6,5: siempre está en el lugar adecuado en el momento oportuno y casi nunca falla ante la portería. Marca su quinto gol en liga, el octavo con la camiseta del Milan. Sin embargo, debe mejorar su rendimiento. Francotirador. (desde el 61' Hutchinson 5,5 pierde demasiados balones)
Pulisic 7: conecta el centro del campo con el ataque gracias a sus movimientos. Siempre participa en el juego y genera peligros constantes para la defensa del Genoa. Su gol vale oro y confirma el gran momento del Capitán América. (desde el 79' Jashari, sin calificar)
Ramos 6,5: participa tanto en el primer gol como en el segundo, con una asistencia sin mirar a Pulisic.
Entr. Amorim 6,5: prepara bien el partido para explotar los puntos débiles del Genoa. Medio punto menos por la gestión del tramo final, también debido a algunos cambios arriesgados.
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