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De Rossi Lazio GenoaGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Genoa, De Rossi no se fía: «Nicola le da al Venezia una solidez diferente»

Génova
D. Rossi
Serie A

El entrenador del Genoa habla en rueda de prensa

Daniele De Rossi, entrenador del Genoa, habla en rueda de prensa antes del partido del domingo contra el Venezia: «Es muy importante, porque ahora mismo todos los partidos lo son y, cuanto más avancemos, más decisivos serán. Pero este lo es especialmente porque nos enfrentamos a un rival directo, un rival que tiene mucha calidad».


Sobre el rival: «Para mí, jugó muy bien en los primeros cinco o seis partidos de liga y tuvo muy mala suerte. Se reencontró en el último partido, con una filosofía algo diferente, y me pareció un equipo muy interesante. Obviamente, el entrenador Nicola le aporta una solidez diferente y ha sumado puntos enseguida, así que quizá su victoria nos hace un favor porque nos permite entender que es un equipo sólido, en forma y con calidad. Será un partido muy difícil».

  • De Rossi añade, según recoge Sportmediaset: «Sería un poco banal decir que querría 90 minutos con el mismo dominio que hemos tenido en los dos últimos partidos, aunque de distinta manera. Contra la Fiorentina controlamos bien el juego, atacamos mucho y creamos muchas ocasiones. Contra la Roma, en cambio, a petición mía y por estrategia de partido, hicimos una primera parte que consideramos muy buena, pero que fue una primera parte de control y agresividad. En ese plan de partido estuvimos perfectos. Querría otro partido de dominio, salir al campo y ser nosotros el equipo que lleve la iniciativa».

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