Genoa, De Rossi: «¿Errores individuales? Kalulu también cometió uno contra nosotros»

Daniele De Rossi, entrenador del Genoa, habló ante los micrófonos de DAZN tras la derrota por 2-1 ante el Milan en Marassi: «¿Los errores individuales? He felicitado a mis jugadores. La actuación ha sido muy buena. No me gusta hablar de errores individuales. Oigo a muchos entrenadores hablar de ellos cuando encajan goles, pero no cuando los marcan. Kalulu también cometió un error individual en el gol de Baldanzi (en el Genoa-Juventus, nota de la redacción). Así es el fútbol. No podemos aferrarnos a eso solo cuando nos conviene. Hay formas de corregir los errores. Entre todos cometimos alguna imprecisión en los goles; podríamos haberlo hecho mejor, pero, por lo demás, creo que el partido ha sido muy bueno en líneas generales».