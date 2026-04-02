AFP
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Gennaro Gattuso pagará las consecuencias del último desastre de Italia en el Mundial, mientras surgen dos candidatos de renombre para sustituir a la leyenda del AC Milan
Se acabó la aventura para Gattuso y Buffon
Las repercusiones del desastre del martes en Zenica ya se han dejado sentir, y la primera víctima parece ser el entrenador. A pesar de que el presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, le brindó inicialmente su apoyo público, la realidad de la situación apunta a una salida inevitable. La leyenda del AC Milan sustituyó a Luciano Spalletti el pasado mes de junio con el mandato de llevar al equipo a Norteamérica, pero ese objetivo se ha quedado espectacularmente lejos. También se espera la salida de Gianluigi Buffon. El legendario portero, que ha ejercido como jefe de delegación del equipo desde agosto de 2023, abandonará su cargo junto a Gattuso.
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Dos pesos pesados en la lista de finalistas
Mientras la Federación Italiana de Fútbol inicia el arduo proceso de reconstrucción, dos grandes figuras ya se han perfilado como los principales candidatos para tomar las riendas. Según informaciones de Sky Italia, Antonio Conte y Massimiliano Allegri son los nombres que encabezan la lista de deseos de la FIGC. Ambos entrenadores cuentan con el palmarés de élite necesario para soportar la presión de la selección nacional, aunque actualmente ambos están vinculados a grandes clubes. Conte, que anteriormente dirigió una campaña muy convincente en la Eurocopa 2016 con la Azzurri, está actualmente al frente del Nápoles, mientras que Allegri ha vuelto al banquillo del Milan. Aunque los propietarios de sus respectivos clubes, Aurelio De Laurentiis y Gerry Cardinale, puedan mostrarse reacios a perder a sus entrenadores a mitad de proyecto, el atractivo de la camiseta azul y una misión de reconstrucción a largo plazo podrían resultar difíciles de rechazar para cualquiera de los dos técnicos.
Aumenta la presión política sobre los dirigentes de la FIGC
La crisis se ha extendido mucho más allá del terreno de juego, llegando a las más altas esferas del Gobierno italiano. El ministro de Deportes, Andrea Abodi, no ha escatimado críticas y ha pedido una reforma total del sistema. Recientemente señaló: «Es evidente que el fútbol italiano necesita una reconstrucción, y este proceso debe comenzar con una renovación de la dirección de la FIGC». La sensación de vergüenza nacional es palpable, y muchos consideran que se trata de un fracaso de toda la estructura del fútbol en Italia. Con una reunión del consejo de la federación prevista para la próxima semana, la presión sobre Gravina para que dimita se está intensificando. El presidente de la Lazio y senador Claudio Lotito ha llegado incluso a presentar una petición formal en el Senado para forzar un cambio en la cúpula.
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¿Qué le depara el futuro a los Azzurri?
Quienquiera que tome el relevo de Gattuso se enfrentará a la monumental tarea de reconstruir una plantilla destrozada. El descenso de Italia en la clasificación mundial y su pérdida de prestigio internacional han convertido este puesto en uno de los más difíciles del fútbol mundial. La federación debe actuar con rapidez para encontrar un sucesor, ya sea el regreso de Conte o la primera etapa de Allegri al frente de la selección. Con el futuro del fútbol italiano en juego, el próximo nombramiento será el más crucial de la historia moderna del país.