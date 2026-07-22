Kostantinos Karetsas, joven promesa griega de 18 años, es uno de los nombres más comentados en este mercado de fichajes. El Borussia Dortmund viajó a Bélgica para negociar con el Genk tras recibir el visto bueno del entorno del jugador.
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Genk rechaza la segunda oferta del Borussia Dortmund por Karetsas y aguarda la respuesta del Milan
RECHAZADA LA SEGUNDA OFERTA
Tras el primer «no» del Genk a una oferta de 30 millones (bonificaciones incluidas), el Borussia Dortmund ha presentado una segunda oferta ligeramente superior. Según Sky Alemania, entre fijo y variables supera apenas los 30 millones de euros.
Sin embargo, según nuestras fuentes, el Genk sigue pidiendo al menos 35 millones de parte fija.
UNA JUGADA DEL MILÁN
El Genk no tiene prisa por cerrar el acuerdo con el Borussia Dortmund, ya que espera una oferta oficial; por ahora, el club alemán solo ha mostrado interés a través de intermediarios. Karetsas está abierto a fichar por el Dortmund, pero su prioridad es el Milan, aunque este no juegue la Champions. El jugador, nacido en 2008, ya ha transmitido este deseo al Genk y a su agente. Todo queda a la espera de que Cardinale se involucre en una negociación que, por ahora, sigue abierta.
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