Genk rechaza la segunda oferta del Borussia Dortmund por Karetsas y aguarda la respuesta del Milan

Tras el primer «no» del Genk a una oferta de 30 millones (bonificaciones incluidas), el Borussia Dortmund ha presentado una segunda oferta ligeramente superior. Según Sky Alemania, entre fijo y variables supera apenas los 30 millones de euros.





Sin embargo, según nuestras fuentes, el Genk sigue pidiendo al menos 35 millones de parte fija.