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¡Genios de la banda! Estevao, favorito para alcanzar el nivel de Eden Hazard y Arjen Robben, mientras los aficionados del Chelsea «no se cansan» del joven prodigio brasileño
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El traspaso de Estevao podría alcanzar los 50 millones de libras.
Tras destacar con el Palmeiras, Estevao atrajo rápido a varios grandes de Europa. El Chelsea ganó la puja con una oferta que podría llegar a 50 millones de libras (67 millones de dólares).
Tras cumplir 18 años y enfrentarse a los Blues en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, el sudamericano se mudó al oeste de Londres en el verano de 2025. Se esperaba que se adaptara poco a poco a su nuevo entorno.
Sin embargo, las dificultades del Chelsea para mantener la regularidad en la temporada 2025-26 le brindaron oportunidades tempranas, y el joven pronto mostró su valor: marcó ocho goles en 36 partidos. Una lesión en el tendón de la corva truncó su campaña y frustró su sueño de jugar el Mundial con Brasil.
Por qué los aficionados del Chelsea están tan entusiasmados con Estevao
Se espera que siga mejorando cuando recupere su mejor forma. El exdefensa de los Blues, Cahill —en entrevista exclusiva con GOAL durante un evento de Famous CFC sobre la final de la FA Cup en Estados Unidos— habló del potencial de Estevao: «He estado en Stamford Bridge varias veces este curso y la afición no se cansa de él.
Es uno de esos futbolistas que ponen a la afición al borde del asiento cada vez que toca el balón, y eso es precisamente por lo que pagan los aficionados. En mi época eran Hazard o Pedro, ahora está Willian, y la lista sigue.
Son los jugadores que necesitas para desbloquear partidos, para crear algo de la nada. En los grandes momentos esperas que alguien lo haga, y él puede.
A su edad, solo puede mejorar, así que es emocionante para los aficionados del Chelsea. Es una pena su pequeña lesión, pero eso forma parte del juego. Tiene un talento enorme».
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¿Podrá Estevao alcanzar el nivel de Hazard y Robben?
Al ser preguntado si Estevao puede alcanzar el nivel de Hazard, Robben, Duff, Willian o Cole, Cahill respondió: «Sin duda, ese es el nivel.
«Lamentablemente, no se recuerda a quien no llega a lo más alto con la camiseta del Chelsea. Pero lo que hemos visto de Estevao demuestra que puede lograrlo. Ahora depende de él: debe querer seguir mejorando, rendir, tomar como referencia a los jugadores que mencionamos y, al mismo tiempo, forjar su propio camino y estilo.
Su labor es crear. Basta ver a Cristiano Ronaldo: se enorgullece de sus números. ¿He marcado? ¿He dado una asistencia? Ese es el lado egoísta que lleva dentro y que le hace pensar: “Tengo que influir en cada partido para convertirme en un jugador de talla mundial”.
Son los siguientes pasos para él; aún es muy joven y juega con una sonrisa, lo cual es importante. Estoy ilusionado con su futuro».
El Chelsea contribuye a despertar el interés en Norteamérica
Aunque Estevao no viajará a Estados Unidos para cumplir con sus compromisos internacionales con su selección, a Norteamérica le espera un verano a lo grande. Cahill ha visto cómo crece el interés por el fútbol en esa parte del mundo.
Sobre los avances en Estados Unidos, donde el ocho veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi, brilla en la MLS, afirmó: «Llevo viniendo desde 2012, primero para giras de pretemporada y ahora tras mi retirada. De hecho, estuve aquí en Chicago hace un par de años. Y cada vez que vengo, veo que la Premier League y la afición del Chelsea siguen creciendo, lo cual es fantástico.
Para mí, la Premier League es la mejor liga del mundo. Y no solo la ven, sino que les apasiona. En cuanto hablas con ellos, te das cuenta. Cuando conversas con alguien que sabe de fútbol, conoce el Chelsea y sigue los resultados y las estadísticas, se nota esa pasión y es bueno verlo.
«Además, la MLS está creciendo. El fútbol crece sin duda y lo veo de primera mano».
- Victoria McDonald / Chelsea Football Club
Gira de pretemporada del Chelsea 2026: a dónde van los Blues
El Chelsea viajará a Australia y Asia en su pretemporada 2026-27 y jugará contra Sydney Wanderers, Tottenham, Juventus, AC Milan y Johor Darul Ta'z. Probablemente vuelva a EE. UU. para seguir promocionando su marca.
Gary Cahill habló en Chicago durante el evento «The Famous CFC», presentado por Coors Light, última parada de la gira internacional de encuentro con aficionados del Chelsea FC en la temporada 2025-26. «The Famous CFC» permite a los hinchas de todo el mundo reunirse, participar en preguntas y respuestas, concursos, juegos y fotografiarse con el trofeo de la Premier League.