Getty
“¡Un genio en nuestro planeta!” - Aseguran que Lionel Messi sería campeón del mundo en cualquier liga ante la inminente ‘resaca’ tras su retiro
Un Messi eterno sigue haciendo historia y rompiendo récords
Messi ha brillado anteriormente en LaLiga y la Ligue 1 con Barcelona y Paris Saint-Germain, conquistando títulos tanto nacionales como continentales. Además, se coronó campeón del mundo con Argentina y acumula ocho Balones de Oro.
A pesar de acercarse al final de una carrera repleta de récords, no hay indicios de que este gigante del fútbol esté frenando. En 2025 llevó la gloria de la MLS Cup al sur de Florida, alzándose también con los premios de Bota de Oro y MVP.
Actualmente, Messi tiene un contrato con Inter Miami hasta 2028, lo que hace poco probable que defienda un cuarto club. Aun así, se espera que se mantenga en la élite del fútbol mundial hasta que sus talentos únicos finalmente lo lleven al retiro.
- Getty
¿Podría Messi aún brillar al más alto nivel en Europa?
La exestrella de la Premier League y la MLS, Rob Earnshaw, habló con GOAL sobre la posibilidad de que Lionel Messi vuelva a brillar en el fútbol europeo tras conquistar América: “Lo que vemos de Messi lo hemos visto durante años. Recuerdo su primer gol con el Barcelona, cuando Ronaldinho le pasa la pelota por encima al defensor y él la eleva sobre el portero. Y todavía seguimos viendo lo mismo. En Barcelona, en LaLiga, una de las ligas más importantes del mundo, hacía lo mismo. Lo ha hecho contra los mejores y continúa haciéndolo ahora, contra cualquier rival”, afirmó Earnshaw.
Agregó: “Lo que pasa con Messi es que puede jugar en cualquier liga hasta que se retire. ¡Ese es simplemente el nivel de genio que tenemos en nuestro planeta! Debemos entender que esto es algo único. Puede que nunca volvamos a ver otro Messi. Su visión global, su carrera completa, los títulos, su capacidad de mejorar a todo su equipo… puede que nunca lo veamos de nuevo”.
“Ese tipo puede jugar en cualquier liga. Hasta que se retire, puede elegir dónde jugar y será el mejor allí. Nunca había podido decir esto de otro jugador: Messi puede elegir la liga que quiera y seguirá siendo el mejor. Ese es el nivel en el que ha estado siempre”, concluyó.
Messi y sus jugadas heroicas “al estilo PlayStation”
El exinternacional galés Rob Earnshaw, quien jugó en la MLS con Toronto FC, Chicago Fire y Vancouver Whitecaps, habló sobre la trascendencia de Lionel Messi: “Debemos disfrutarlo mientras podamos, porque después de esto habrá una gran resaca en el fútbol. Ya se empieza a sentir un poco, pero llegará un momento en que nos daremos cuenta de que quizá no volvamos a ver algo así”, afirmó.
“Para mí, vi LaLiga antes de Messi y vi La Liga después de Messi: la alegría que trae al fútbol es única. No importa si eres fan de un jugador o equipo en particular; como aficionado al fútbol, este tipo ha hecho cosas increíbles, cosas que normalmente solo se pueden hacer en un videojuego, en FIFA o en la PlayStation”, añadió.
Earnshaw destacó además la capacidad del argentino para seguir brillando en cualquier competición: “Es realmente especial que todavía podamos verlo en acción. Pero él podría jugar en cualquier liga y en cualquier equipo internacional. Podría disputar la Champions League hoy mismo y, incluso tres semanas antes de retirarse, todavía rendiría a ese nivel”.
“La clave está en el impacto que puede generar, y eso es lo que Messi aporta. En cada detalle y aspecto de su juego, puede marcar la diferencia en cualquier liga. Por eso puede elegir dónde jugar. No importa si se enfrenta al Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Vancouver Whitecaps o LA Galaxy, seguirá teniendo un gran impacto en cada partido”, concluyó.
- Getty
Sueño americano: Messi disfruta en Estados Unidos antes del Mundial
Messi está deslumbrando a los aficionados en Sudamérica durante la gira de pretemporada de Inter Miami de cara a la MLS 2026. Feliz en Estados Unidos, su regreso a Europa no parece cercano, y se espera que participe en la defensa del título de la Copa del Mundo con Argentina este verano.
Anuncios