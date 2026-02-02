“¡Un genio en nuestro planeta!” - Aseguran que Lionel Messi sería campeón del mundo en cualquier liga ante la inminente ‘resaca’ tras su retiro

Messi ha brillado anteriormente en LaLiga y la Ligue 1 con Barcelona y Paris Saint-Germain, conquistando títulos tanto nacionales como continentales. Además, se coronó campeón del mundo con Argentina y acumula ocho Balones de Oro.

A pesar de acercarse al final de una carrera repleta de récords, no hay indicios de que este gigante del fútbol esté frenando. En 2025 llevó la gloria de la MLS Cup al sur de Florida, alzándose también con los premios de Bota de Oro y MVP.

Actualmente, Messi tiene un contrato con Inter Miami hasta 2028, lo que hace poco probable que defienda un cuarto club. Aun así, se espera que se mantenga en la élite del fútbol mundial hasta que sus talentos únicos finalmente lo lleven al retiro.