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Grafica CM Pirlo 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Gazzetta - Selección nacional: Maldini y Leonardo piensan en Pirlo. Malagò: «¿Guardiola? Una idea muy importante»

Italia
Fichajes
P. Maldini
A. Pirlo

El nuevo director técnico de la selección nacional, junto con Leonardo, evalúa al próximo seleccionador: en estos momentos, suena el nombre de Andrea Pirlo.

Paolo Maldini y Leonardo, nuevo director técnico y nuevo asesor de la selección nacional y del Club Italia, consideran a Andrea Pirlo como seleccionador. Así lo afirma La Gazzetta dello Sport, que recuerda que Maldini quiso ficharlo para el Milan en 2023 y Leonardo lo buscó para el PSG en 2011-2012. Pirlo, de 47 años, dirige actualmente en Dubái tras pasar por la Juventus —donde ganó la Copa y la Supercopa de Italia—, el Karagümrük turco y la Sampdoria. Para Maldini y Leonardo, Pirlo personifica lo que Italia necesita para volver a la cima en 2030: conocimiento, valentía e ideas.

  • PIRLO EN PRIMERA LÍNEA

    Según Gazzetta.it, Pirlo lidera las conversaciones. De fondo persiste el deseo de fichara Pep Guardiola, mientras se valoran también las opciones de Antonio Conte y Roberto Mancini. Antes de que acabe el fin de semana, Maldini y Leonardo evaluarán las alternativas y propondrán un candidato al presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, quien se encargará de la parte contractual.

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  • MALAGO' NO DESCARTA A GUARDIOLA

    Esta tarde, tras el «Partita del Cuore», el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, habló sobre el nuevo seleccionador: «Tras elegir a Maldini y a Leonardo, buscamos al entrenador con calma. Además, hay puntos que acordar con Maldini y Leonardo, con quienes tendremos una reunión detallada en los próximos dos días. A la hora de firmar contratos, están los deseos y luego la realidad. Seré sincero: a partir de mañana entraremos de verdad en la fase de selección del candidato. ¿Guardiola? Es una opción importante, pero debemos confirmar si es el perfil adecuado y si hay compatibilidad».

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