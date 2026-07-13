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Grafica CM Pirlo 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Gazzetta - Selección nacional: Maldini y Leonardo piensan en Pirlo, ahora su principal opción

Italia
Fichajes
P. Maldini
A. Pirlo

El nuevo director técnico de la selección nacional, junto con Leonardo, evalúa al próximo seleccionador: en estos momentos, suena el nombre de Andrea Pirlo.

Paolo Maldini y Leonardo, nuevo director técnico y nuevo asesor de la selección nacional y del Club Italia, consideran a Andrea Pirlo como seleccionador. Así lo afirma La Gazzetta dello Sport, que recuerda que Maldini lo quiso en el Milan en 2023 y Leonardo lo fichó para el PSG en 2011-2012. Pirlo, de 47 años, dirige actualmente en Dubái tras pasar por la Juventus —donde ganó la Copa y la Supercopa de Italia—, el Karagümrük turco y la Sampdoria. Para Maldini y Leonardo, Pirlo personifica lo que Italia necesita para volver a la cima en 2030: conocimiento, valentía e ideas.

  • Según Gazzetta.it, Pirlo lidera las conversaciones. De fondo persiste el sueño de Pep Guardiola, mientras se valoran las opciones de Antonio Conte y Roberto Mancini. Este fin de semana Maldini y Leonardo evaluarán las alternativas y propondrán un candidato al presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, quien gestionará la parte contractual.

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