Paolo Maldini y Leonardo, nuevo director técnico y nuevo asesor de la selección nacional y del Club Italia, consideran a Andrea Pirlo como seleccionador. Así lo afirma La Gazzetta dello Sport, que recuerda que Maldini lo quiso en el Milan en 2023 y Leonardo lo fichó para el PSG en 2011-2012. Pirlo, de 47 años, dirige actualmente en Dubái tras pasar por la Juventus —donde ganó la Copa y la Supercopa de Italia—, el Karagümrük turco y la Sampdoria. Para Maldini y Leonardo, Pirlo personifica lo que Italia necesita para volver a la cima en 2030: conocimiento, valentía e ideas.
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Gazzetta - Selección nacional: Maldini y Leonardo piensan en Pirlo, ahora su principal opción
Según Gazzetta.it, Pirlo lidera las conversaciones. De fondo persiste el sueño de Pep Guardiola, mientras se valoran las opciones de Antonio Conte y Roberto Mancini. Este fin de semana Maldini y Leonardo evaluarán las alternativas y propondrán un candidato al presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, quien gestionará la parte contractual.
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