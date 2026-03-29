Gazzetta - Roma, la descabellada idea de Salah: salario y competencia, lo que se filtra

Llega un rumor sensacional sobre lo que podría ser un regreso increíble a nuestra Serie A: según informa La Gazzetta dello Sport, existe la descabellada idea de traer de vuelta a Mohamed Salah para que vista la camiseta de la Roma la próxima temporada.

El extremo egipcio ya ha hecho oficial su despedida del Liverpool al término de la presente temporada y está valorando todas las posibles ofertas sobre la mesa para lo que será su próxima aventura profesional dentro de una carrera ganadora y de más de una década al más alto nivel.

Entre estas ideas, también hay una sugerencia que lo llevaría de vuelta a la capital, aunque, por los costes y la viabilidad de la operación, parece ser una maniobra de ejecución, como mínimo, compleja.