El Milan prepara la segunda fase del mercado: tras fichar a Gonçalo Ramos y Gila, ahora busca recaudar. Según La Gazzetta dello Sport, la directiva pretende obtener hasta 150 millones de euros con varios traspasos, necesarios para equilibrar las cuentas y aligerar la plantilla de cara a la nueva etapa técnica.
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Gazzetta - Milán, objetivo de 150 millones: Leao lidera el plan de ventas para financiar el mercado de fichajes
LEAO
El nombre más destacado es el de Rafael Leão. Su cláusula de rescisión de 175 millones se considera fuera del mercado, mientras que el club lo valora en unos 60 millones. Por ahora no hay ofertas concretas: las consultas de la Premier League no se han traducido en negociaciones, y Arabia Saudí y Turquía no atraen al jugador.
GIMÉNEZ
Entre las salidas previstas está Santiago Giménez. Fichado por el Feyenoord hace un año y medio, el Milan espera recuperar al menos 21 millones, pese a su reciente lesión de tobillo. La llegada de nuevos delanteros le ha dejado sin sitio y su entorno busca un nuevo destino.
LOS EXCEDENTES
El resto de los ingresos provendría de otras bajas.Youssouf Fofana está valorado en unos 20 millones, mientras que el club espera obtener 15 millones con las salidas de Ruben Loftus-Cheek y Warren Bondo. En defensa, las posibles salidas de Pervis Estupiñán, seguido por el Aston Villa, y de Fikayo Tomori podrían sumar otros 30 millones (15 cada uno).
En total, el Milan podría ingresar cerca de 150 millones de euros para reforzar la plantilla y el nuevo proyecto técnico.
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