El resto de los ingresos provendría de otras bajas.Youssouf Fofana está valorado en unos 20 millones, mientras que el club espera obtener 15 millones con las salidas de Ruben Loftus-Cheek y Warren Bondo. En defensa, las posibles salidas de Pervis Estupiñán, seguido por el Aston Villa, y de Fikayo Tomori podrían sumar otros 30 millones (15 cada uno).





En total, el Milan podría ingresar cerca de 150 millones de euros para reforzar la plantilla y el nuevo proyecto técnico.







