Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
Grafica Leao Milan HD 16 9Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Gazzetta - Milán, objetivo de 150 millones: Leao lidera el plan de ventas para financiar el mercado de fichajes

AC Milán
Fichajes
R. Leao
Santiago Giménez

El plan del club rossonero para el mercado de fichajes de salida, entre traspasos estrella y jugadores que sobran

El Milan prepara la segunda fase del mercado: tras fichar a Gonçalo Ramos y Gila, ahora busca recaudar. Según La Gazzetta dello Sport, la directiva pretende obtener hasta 150 millones de euros con varios traspasos, necesarios para equilibrar las cuentas y aligerar la plantilla de cara a la nueva etapa técnica.


  • LEAO

    El nombre más destacado es el de Rafael Leão. Su cláusula de rescisión de 175 millones se considera fuera del mercado, mientras que el club lo valora en unos 60 millones. Por ahora no hay ofertas concretas: las consultas de la Premier League no se han traducido en negociaciones, y Arabia Saudí y Turquía no atraen al jugador.


    • Anuncios

  • GIMÉNEZ

    Entre las salidas previstas está Santiago Giménez. Fichado por el Feyenoord hace un año y medio, el Milan espera recuperar al menos 21 millones, pese a su reciente lesión de tobillo. La llegada de nuevos delanteros le ha dejado sin sitio y su entorno busca un nuevo destino.


  • LOS EXCEDENTES

    El resto de los ingresos provendría de otras bajas.Youssouf Fofana está valorado en unos 20 millones, mientras que el club espera obtener 15 millones con las salidas de Ruben Loftus-Cheek y Warren Bondo. En defensa, las posibles salidas de Pervis Estupiñán, seguido por el Aston Villa, y de Fikayo Tomori podrían sumar otros 30 millones (15 cada uno).


    En total, el Milan podría ingresar cerca de 150 millones de euros para reforzar la plantilla y el nuevo proyecto técnico.



    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Amistosos
Celtic crest
Celtic
CEL
AC Milán crest
AC Milán
MIL