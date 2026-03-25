Gazzetta – La petición de Allegri y la sorprendente respuesta de Leao: «No puedo». Por qué no fue convocado para el partido contra el Torino: los entresijos

Rafael Leão se perdió la última jornada de liga, que el Milan acabó ganando por 3-2 al Torino, debido a que no se encontraba en óptimas condiciones físicas. Pero en cuanto a esa ausencia en la convocatoria, hay una historia detrás que cuenta La Gazzetta dello Sport: la no convocatoria se produjo tras una conversación la víspera con Massimiliano Allegri, en la que el entrenador le había pedido que ayudara más al equipo, recibiendo como respuesta un «No puedo». En ese momento, el entrenador decidió no convocar a Leao, quien se quedó desconcertado por la situación.











