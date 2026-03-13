Gazzetta - Juventus, Vlahovic hacia el sí: la renovación puede ser solo por un año

El futuro de Dusan Vlahovic sigue siendo uno de los temas centrales del mercado de fichajes de la Juventus. La larga baja del delantero serbio, fuera de juego desde finales de noviembre y listo para volver mañana con el Udinese, no ha traído novedades en cuanto a su salida, ya que las distintas opciones (Bayern, Barcelona) se han enfriado.

En Continassa, el tema se entrelaza con la necesidad de rediseñar el ataque. Volver a partir de Vlahovic no es una hipótesis descartable: el delantero, de hecho, volvería a encontrar un entorno que conoce y, sobre todo, la confianza de Luciano Spalletti, que antes de la lesión lo había ascendido a titular fijo en el puesto de número 9, considerándolo funcional para su sistema de juego, y que ahora está deseando verlo en el campo.