El futuro de Emiliano «Dibu» Martínez genera incertidumbre. El Aston Villa insiste en que el portero argentino, quien esta noche jugará la semifinal del Mundial contra Inglaterra, no está en venta. Sin embargo, según La Gazzetta dello Sport, el campeón del mundo no ve con buenos ojos la postura del club y quiere dejar Birmingham para fichar por la Juventus.
Calciomercato/Getty Images
Traducido por
Gazzetta - Juventus: Martínez rompe con el Aston Villa. «El Dibu» quiere ir a Turín y está dispuesto a enzarzarse en un pulso con los «Villans»
Martínez, mediante sus agentes, ha avisado de que está dispuesto a enfrentarse al club para conseguir el traspaso. La Juventus ofreció 6,5 millones, rechazada; los Villans piden 12. Aunque el director deportivo, Damian Vidagany, mantiene el bloqueo, la negociación sigue viva y gira en torno al dinero.
En la Continassa crece la cautela, porloque la Juventus, atenta a la situación, ha intensificado los contactos con Guglielmo Vicario, su principal alternativa si las negociaciones por «Dibu» se estancan.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias