Martínez, mediante sus agentes, ha avisado de que está dispuesto a enfrentarse al club para conseguir el traspaso. La Juventus ofreció 6,5 millones, rechazada; los Villans piden 12. Aunque el director deportivo, Damian Vidagany, mantiene el bloqueo, la negociación sigue viva y gira en torno al dinero.





En la Continassa crece la cautela, porloque la Juventus, atenta a la situación, ha intensificado los contactos con Guglielmo Vicario, su principal alternativa si las negociaciones por «Dibu» se estancan.







