Giovanni Carnevali, nuevo consejero delegado y director general de la Juventus, debe respetar el plan de negocio que busca el equilibrio presupuestario en 2028 y cumplir con el futuro acuerdo de conciliación con la UEFA. Según La Gazzetta dello Sport, para el ejercicio 2026-27 (hasta junio de 2027) la Juve deberá ingresar más de 60 millones por traspasos, su media reciente. Deberá alcanzar unos 100 millones para compensar la ausencia de ingresos de la Champions. Sin contar al intocable Yildiz, la Juve tiene una decena de jugadores con un coste contable inferior a su valor de mercado, más los de la Next Gen.
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Gazzetta - Juventus: Elkann encargó a Carnevali lograr 100 millones en plusvalías
Entre los jugadores de la plantilla bianconera más cotizados en el mercado, Bremer vale 40 (coste residual 21), Kalulu 35 (10), Cambiaso 32 (6), Gatti 18 (4) y Miretti 16 (0). Todos encajan en el perfil ideal para generar una plusvalía interesante, según el diario.
El desafío de Carnevali será mantener competitivo al equipo, que aspira al Scudetto, y equilibrar las finanzas. Deberá adaptar con habilidad el modelo del Sassuolo a una realidad mayor.