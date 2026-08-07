Pero, ¿por qué Gasperini cambió de idea de forma tan repentina, en el último momento? La Gazzetta explica que oficialmente la baja se debe a compromisos surgidos a última hora, una reunión de mercado que debía celebrarse a última hora de la noche con los Friedkin y con los hombres que gestionan el mercado de la Roma. Pero añade que «alguien ayer hablaba también de una salida en el horizonte que podría incluso complicar los planes». Además, añade el diario, también es cierto que «el entrenador de la Roma espera con ansiedad desde hace días la llegada del famoso mediapunta zurdo de pie derecho que pide desde hace más de un año y los recientes avances de las negociaciones al respecto podrían haberle puesto en parte nervioso. O, como mínimo, inquieto. Parece que también ha habido intercambios de opiniones fuertes con el director deportivo D’Amico, que sigue siendo, sin embargo, un hombre de su confianza, teniendo en cuenta la relación consolidada que ambos mantienen desde los tiempos del Atalanta».