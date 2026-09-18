¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Grafica Amorim Milan 2026Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Gazzetta: en el Milan hay confianza en Amorim, solo en Milanello tras el Benfica y sin directivos con los que contrastar cuestiones tácticas

AC Milán
R. Amorim

Tras la derrota ante el Benfica, momento difícil para el Milan y su entrenador

Gerry Cardinale ha elegido a Ruben Amorim después de un casting amplio, recuerda la Gazzetta dello Sport, convencido por su juventud y por una idea de fútbol ofensiva y dominante: posesión, agresividad, intensidad y la búsqueda de un gol más. Un proyecto nacido de la decepción por el Milan 2025-26 y acompañado por un mercado de primer nivel. Después de apenas cinco partidos y una sola derrota, por tanto, la confianza en el entrenador sigue intacta, según el diario: el técnico portugués sigue firme en el banquillo y el propietario continúa apoyándolo.


La exigencia, sin embargo, es igual de clara, prosigue el análisis de la Gazzetta: cambiar el rumbo de inmediato. Empezando por el partido ante el Lecce y sobre todo en el próximo ciclo de nueve encuentros, cinco de ellos fuera de casa, entre la Serie A y la Europa League. Un calendario que exigirá al Milan continuidad y respuestas sobre el campo.

  • Amorim, por su parte, vive la presión en primera persona. Después de la noche europea se quedó solo en Milanello, cuenta La Gazzetta, donde pasó la noche reflexionando sobre el momento del equipo (no hay dirigentes con los que pueda confrontarse sobre cuestiones estrictamente tácticas). Quiere servir de escudo al grupo y no rehúye el desafío que eligió hace pocos meses. Después de dos meses de trabajo y las victorias iniciales contra Torino y Venezia, el técnico reconoció el paso atrás del Milan, sobre todo en el plano del juego y de la intensidad. Precisamente a partir de estos dos aspectos arrancará el trabajo de los próximos días.

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Serie A
AC Milán crest
AC Milán
MIL
Lecce crest
Lecce
LEC