La Gazzetta no recoge obviamente declaraciones textuales de Mancini, que siguen quedando en la más estricta intimidad del vestuario, pero cuenta el sentido de sus palabras: "En sus palabras al grupo reunido hay una reflexión que debe leerse con ojos de optimismo: este debe ser el camino, un recorrido largo y no fácil, pero que nos llevará lejos, muy lejos: es la síntesis del seleccionador de Italia. Mancini recordó a sus chicos el sentimiento de una nación de aficionados exasperados por lo poco cosechado en los últimos años y, por eso, los silbidos deben aceptarse y comprenderse porque son hijos de la amargura y de un amor traicionado".





Y por último: "Mancini reúne al grupo y le transmite un recordatorio que deben asimilar sin vacilaciones: dentro de un camino correcto hace falta poner la actitud correcta".





Veremos si ya desde mañana por la noche, en el campo de Turquía, las palabras del seleccionador empezarán a calar en el ánimo de los jugadores de Italia, veteranos y no.