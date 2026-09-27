«La intrahistoria: esto es lo que dijo Mancini en el vestuario tras la derrota ante Bélgica». Así titula Gazzetta.it, contando el estado de ánimo del seleccionador después del 0-2 del Olímpico contra Bélgica, el viernes por la noche, en el partido que marcó el regreso de Roberto Mancini al banquillo de Italia y el debut de algunos nuevos internacionales italianos. Sin embargo, fueron sobre todo los veteranos los que acabaron en el banquillo de los acusados, y los que hicieron enfadar a Mancini.
«Sandro Tonali más Nicolò Barella en el centro, Giovanni Di Lorenzo más Gianluca Mancini atrás, no es el juego de las parejas, es la traducción del concepto de “senadores” ausentes», se lee en el diario.