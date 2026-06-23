Luka Modric aún no ha rechazado al Milan. De hecho, según La Gazzetta dello Sport, persiste la esperanza de que el campeón croata se sume al proyecto rossonero antes de retirarse. De momento, el centrocampista nacido en 1985 se centra en Croacia y en su último Mundial, que comenzó con una derrota ante Inglaterra y que buscará compensar ante Panamá y Ghana.
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Gazzetta dello Sport - Milán: aún no se ha dicho la última palabra sobre Modric; cómo Amorim podría convencerlo para que se quede
LA ESPERA DE LA DECISIÓN
Modric no brilló ante Kane y quiere redimirse ya: necesita clasificar a Croacia y cerrar su etapa con la selección con un buen recuerdo. Después afrontará su futuro, que podría seguir siendo rojo y negro pese a la decepción del último curso y a la marcha de Massimiliano Allegri e Igli Tare. Según La Gazzetta dello Sport, aún no ha tomado una decisión definitiva, aunque en segundo plano baraja regresar al Dinamo de Zagreb —su primer club— o asumir un cargo directivo en el Real Madrid si se retira tras el Mundial.
LAS IDEAS DE AMORIM
A Modric le encanta Milán y su familia se siente cómoda allí, lo que podría ser decisivo. Según La Gazzetta dello Sport,su decepción por no jugar la Champions con el Milan podría disiparse tras reunirse en las próximas semanas con el nuevo entrenador, Rubén Amorim, y ante la posibilidad de seguir siendo un referente para el equipo la próxima temporada, aunque con una participación más dosificada, dada suedad —cumplirá 41 años el 9 de septiembre— y un físico que ya no soporta dos partidos a la semana, sobre todo con la Europa League.
EL AÑO DE MODRIC EN EL MILÁN
Luka Modric fichó por el Milan el verano pasado y firmó un contrato que vence el 30 de junio, con opción a una temporada más. Gana 3,5 millones de euros netos por curso. En la última Serie A jugó 37 partidos, marcó 2 goles y dio 3 asistencias.