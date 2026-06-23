Gazzetta dello Sport - Milán: aún no se ha dicho la última palabra sobre Modric; cómo Amorim podría convencerlo para que se quede

A Modric le encanta Milán y su familia se siente cómoda allí, lo que podría ser decisivo. Según La Gazzetta dello Sport,su decepción por no jugar la Champions con el Milan podría disiparse tras reunirse en las próximas semanas con el nuevo entrenador, Rubén Amorim, y ante la posibilidad de seguir siendo un referente para el equipo la próxima temporada, aunque con una participación más dosificada, dada suedad —cumplirá 41 años el 9 de septiembre— y un físico que ya no soporta dos partidos a la semana, sobre todo con la Europa League.