Gazzetta dello Sport - Malagò elige a Maldini para relanzar la selección. Conte supera a Mancini para ser seleccionador

Según el diario milanés, el exentrenador del Nápoles tiene el respaldo de la mayoría de los clubes de la Serie A y, sobre todo, de su expresidente, Aurelio De Laurentiis. Para Conte sería un regreso tras su etapa de 2014 a 2016, marcada por una gran Eurocopa y un equipo renovado; sin embargo, su salario, más elevado que el de Mancini, solo sería viable con la ayuda de patrocinadores. El técnico de Jesi sigue en liza: acaba de dejar el Al Sadd tras ganar el campeonato catarí y se muestra dispuesto a limar asperezas tras su sonada despedida del 15 de agosto de 2023 y a aceptar un salario dentro de los parámetros de la Federación.