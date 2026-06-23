La nueva etapa de la FIGC,liderada por Giovanni Malagò —elegido con más del 68 % de los votos frente a Giancarlo Abete—, arranca con decisiones contundentes. La selección nacional es ahora la prioridad, pues desde el 3 de abril está sin seleccionador tras la renuncia de Gennaro Gattuso, y tampoco tiene director técnico después de la salida de Gigi Buffon.
Traducido por
Gazzetta dello Sport - Malagò elige a Maldini para relanzar la selección. Conte supera a Mancini para ser seleccionador
MALDINI Y CONTE
Según La Gazzetta dello Sport, el nuevo presidente federal, con prisa, ya habría elegido al responsable del proyecto «Italia a 360°». Este cargo incluirá la tarea de proponer al Consejo Federal al candidato para el banquillo de la selección nacional. Malagò ha designado a Paolo Maldini como referente en Coverciano, encargándolo de elegir al entrenador que nos saque del bache tras tres Mundiales fallidos y la decepcionante Eurocopa 2024. Según el diario, buscan un técnico de prestigio que ilusione a la afición, y hoy el perfil de Antonio Conte seduce más que un posible regreso de Roberto Mancini.
LA ASISTENCIA DE DE LAURENTIIS
Según el diario milanés, el exentrenador del Nápoles tiene el respaldo de la mayoría de los clubes de la Serie A y, sobre todo, de su expresidente, Aurelio De Laurentiis. Para Conte sería un regreso tras su etapa de 2014 a 2016, marcada por una gran Eurocopa y un equipo renovado; sin embargo, su salario, más elevado que el de Mancini, solo sería viable con la ayuda de patrocinadores. El técnico de Jesi sigue en liza: acaba de dejar el Al Sadd tras ganar el campeonato catarí y se muestra dispuesto a limar asperezas tras su sonada despedida del 15 de agosto de 2023 y a aceptar un salario dentro de los parámetros de la Federación.