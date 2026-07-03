Kolo Muani fichará por la Juventus. Según La Gazzetta dello Sport, PSG y Juventus están cerca de un acuerdo: cesión con obligación de compra en 2027. El coste rondaría los 30 millones, pordebajo de los 40 millones pedidos por el club parisino.
Calciomercato
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Gazzetta dello Sport - Kolo Muani, del París Saint-Germain a la Juventus: el acuerdo está cerca; llegará a Italia en 10 días. Será una cesión con opción de compra obligatoria
DISPONIBLE A PARTIR DEL 13 DE JULIO
Según La Gazzetta dello Sport, el fichaje está cerrado: el delantero francés se unirá a la Juventus a más tardar el 13 de julio, día de la concentración. Fue clave su firme decisión de priorizar a la ‘Vecchia Signora’ y rechazar ofertas de Inglaterra y Arabia Saudí.
DECISIVO EN LA JUVE
Kolo Muani, de vacaciones, quiere volver a la Juventus, donde en el primer trimestre de 2025 marcó 10 goles y dio tres asistencias en 22 partidos, ayudando a la clasificación a la Champions. El año pasado jugó 41 partidos y marcó 5 goles con el Tottenham entre la Premier League y la Champions.
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