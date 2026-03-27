Gazzetta dello Sport - Juventus, se produce una incursión por Lewandowski: qué se filtra sobre el futuro del delantero del Barcelona

La Juventus va en serio con Robert Lewandowski. Tras los contactos mantenidos recientemente por la directiva bianconera con el entorno del delantero polaco del Barcelona, según La Gazzetta dello Sport, ayer por la tarde un emisario estuvo presente en las gradas del estadio «PGE Narodowy» para asistir a la semifinal de los play-offs entre Polonia y Albania. El partido lo ganaron por 2-1 los locales, que el próximo martes se enfrentarán a Suecia por una plaza en el Mundial, gracias también al gol del 1-1 provisional del delantero nacido en 1988.
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