Gazzetta dello Sport - Juventus, se produce una incursión por Lewandowski: qué se filtra sobre el futuro del delantero del Barcelona

Una misión para estrechar lazos y conocer mejor a las partes, a la espera de que se aclaren los deseos y objetivos de ambas. En primer lugar, los de laJuventus, que busca perfiles con experiencia y carisma, pero sobre todo refuerzos de gran nivel técnico para satisfacer las exigencias de Luciano Spalletti y poner a su disposición un delantero centro de talla internacional. Quizás junto a Vlahovic, para quien continúan las negociaciones para la renovación de su contrato, que vence en junio, y para olvidar las decepciones causadas por David y Openda, las dos inversiones más importantes del verano pasado para la línea de ataque, ambos relegados a un segundo plano en la jerarquía del entrenador toscano. Paralelamente, sigue en pie la hipótesis que apunta al regreso de Kolo Muani, actualmente en el Tottenham pero propiedad del París Saint-Germain, y para el que se baraja una operación de intercambio en la que se incluiría la ficha de David.