Tras fichar a Gonçalo Ramos (PSG) y Mario Gila (Lazio), Cardinale busca un refuerzo ofensivo para Amorim: un mediapunta que aporte asistencias, goles y creatividad. Según La Gazzetta dello Sport, el favorito es Konstantinos Karetsas, un centrocampista ofensivo griego de 18 años que juega en el Genk y tiene contrato hasta 2029. El club lo sigue desde hace tiempo, pero en los últimos días ha decidido acelerar su fichaje, aunque varios grandes de Europa también lo pretenden.
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Gazzetta dello Sport - El Milan se ha decantado por Konstantinos Karetsas; el Genk fija el precio
RECHAZADA LA PROPUESTA DEL DORTMUND
Amorim busca un extremo zurdo y, tras recomendar a Trincao al Milan (que optó por el dinero del Al Alhi saudí), ahora sigue a Karetsas. El griego es más joven, cobra menos y tiene valor de reventa, lo que encaja con la filosofía de inversión de RedBird. El Genk pide 40 millones, sin descuentos, y ya rechazó 30 millones del Borussia Dortmund.
¿EL MILÁN ESPERA LA MARCHA DE LEAO?
El Milan planea fichar un mediapunta y sabe que la negociación por Karetsas, pese a la apertura del Genk, será compleja. «Es un jugador que gusta a los grandes clubes europeos —ha declarado Dimitri De Condé, director deportivo del equipo belga, en una entrevista concedida a Het Laatste Nieuws—; sabemos lo que vale. Todo jugador tiene un precio, y lo descubriremos en este mercado de fichajes». Por ahora no hay negociaciones, pero podrían iniciarse contactos pronto, sobretodo si se concreta la salida de Leao. Su traspaso financiaría el fichaje del griego. Sin embargo, Karetsas es muy codiciado y el tiempo se agota.
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