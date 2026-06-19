Gazzetta – ¡Bomba: Ronaldinho ficha por el Ravenna de la Serie C a sus 46 años!

Con el objetivo de ascender, el Ravenna, que brilló en la última SerieC, busca dar el salto de categoría. Con ese objetivo, el club planea fichar a un jugador legendario de 46 años que desea regresar a las canchas. El ex del Milan, Dinho, se unirá a la concentración y trabajará con el cuerpo técnico desde la pretemporada.





«Nuevos colores, la misma sonrisa. Estoy deseando volver a bailar con el balón para escribir una nueva historia junto a Ignazio y toda la familia Cipriani. El fútbol siempre ha sido una fuente de alegría para mí, y quiero llevar ese mismo espíritu a Rávena», declaró el brasileño.





«He pasado 24 años en Estados Unidos, pero sigo considerando Rávena mi hogar.Su fichaje es extraordinario; era mi ídolo y su impacto va más allá de lo que hizo en el campo», añadió Cipriani.