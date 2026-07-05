Gavi defiende a Cristiano Ronaldo y responde a quienes critican al astro portugués

A pocos días del España-Portugal en el Mundial, muchos analistas debaten el papel de Cristiano Ronaldo. Algunos creen que, a sus 41 años, podría frenar el juego luso, pero el español Gavi lo rechaza.

En una entrevista con Mundo Deportivo en el Cotton Bowl de Dallas, el centrocampista del Barcelona afirmó: «Siempre oigo eso, pero lo dicen personas que no están en su equipo, los aficionados. Los que están en su equipo le tienen un respeto enorme. Obviamente, Cristiano es uno de los mejores jugadores de la historia y puede marcar la diferencia en cualquier momento».