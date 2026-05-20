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Gavi afirma que no sancionar a Aurelien Tchouameni fue «un error» del Real Madrid, y se pronuncia sobre la disputa en el vestuario con Fede Valverde
Una estrella del Barcelona critica las normas disciplinarias del Madrid
En una entrevista con Mundo Deportivo, el centrocampista del Barcelona Gavi fue directo al hablar de los recientes conflictos en el Bernabéu. Se han publicado informes sobre un enfrentamiento entre Tchouameni y Valverde que, según se dice, llegó a las manos durante dos días y terminó con Valverde en el hospital recibiendo puntos.
Gavi consideró que el técnico madridista, Álvaro Arbeloa, debió actuar con más firmeza. Para Gavi, la competitividad de un vestuario de élite no justifica la violencia, y considera excesivo que el club alineara a los implicados poco después, como ocurrió con Tchouameni en el partido contra el Barcelona del 10 de mayo, que acabó 2-0 a favor del equipo catalán y le dio el título de La Liga.
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Gavi pide que se le excluya de la convocatoria tras la pelea
Al analizar el incidente, Gavi admitió que los roces en los entrenamientos son normales, pero que en la capital se cruzó el límite. «Siempre habrá roces con los compañeros en esta fase de la temporada; es competitividad y está bien hasta cierto punto», afirmó.
Sin embargo, condenó la falta de repercusiones tras la escalada de violencia. «Si se llega a las manos, el entrenador no debería alinearlo. Si es cierto que llegaron a las manos, fue un error convocar a Tchouameni y hacerlo jugar. Pero no sé lo que pasó», añadió.
El Real Madrid, acusado de menospreciar los éxitos del Barça
La charla derivó hacia la rivalidad entre los dos grandes y los recientes triunfos del Barcelona en España. Gavi respondió a las declaraciones de Florentino Pérez sobre el caso Negreira, en las que el presidente del Real Madrid afirmó que a su club le habían «robado» siete Ligas. El joven centrocampista denunció la falta de respeto de la capital y apuntó a un intento de menospreciar los logros blaugranas pese a sus dificultades económicas.
El centrocampista, de 21 años, defendió la filosofía y los títulos recientes de su club: «Todos sabemos que desde Madrid siempre menosprecian lo que ganamos. No debemos importarnos. Como os digo, tiene mucho mérito ganar dos Ligas seguidas con mucha gente de la cantera, mucha gente de La Masía y sin muchos fichajes».
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El orgullo de La Masía frente a rivales que no escatiman en fichajes
Gavi destacó la diferencia en las estrategias de fichajes: el Barcelona apuesta por su cantera, lo que debe enorgullecer a sus seguidores, mientras el Real Madrid sigue fichando grandes nombres. El centrocampista cree que este reto se ha superado con éxito.
Destacó la diferencia en inversión y afirmó: «Al final ha habido muy pocos fichajes. Otros equipos fichan muchos cada año, y eso es motivo de orgullo».