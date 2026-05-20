Gavi afirma que no sancionar a Aurelien Tchouameni fue «un error» del Real Madrid, y se pronuncia sobre la disputa en el vestuario con Fede Valverde

En una entrevista con Mundo Deportivo, el centrocampista del Barcelona Gavi fue directo al hablar de los recientes conflictos en el Bernabéu. Se han publicado informes sobre un enfrentamiento entre Tchouameni y Valverde que, según se dice, llegó a las manos durante dos días y terminó con Valverde en el hospital recibiendo puntos.

Gavi consideró que el técnico madridista, Álvaro Arbeloa, debió actuar con más firmeza. Para Gavi, la competitividad de un vestuario de élite no justifica la violencia, y considera excesivo que el club alineara a los implicados poco después, como ocurrió con Tchouameni en el partido contra el Barcelona del 10 de mayo, que acabó 2-0 a favor del equipo catalán y le dio el título de La Liga.