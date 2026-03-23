«Solo pensaba en llegar a este partido, sin excusas, es demasiado fácil. Si no se ha hecho algo diferente es porque no se podía hacer; tenemos que pensar en el partido del jueves, los demás también tienen lesiones. Mi equipo técnico y yo hemos trabajado mucho, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, hemos visto 380 partidos. Ahora solo pensamos en el partido del jueves, no pensamos en que llevamos dos ediciones sin ir al Mundial, solo pensamos en el partido del jueves. No debemos presionar a los chicos, todos saben la importancia del partido, lo entienden y no son unos novatos. Hagamos lo que tenemos que hacer con mucha serenidad, sin agobiar a los jugadores».



