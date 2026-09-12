El entrenador de la Lazio, Gennaro Gattuso y gran ex del Milan, ha presentado en Dazn en la previa del partido el duelo directo entre los dos equipos correspondiente a la 4.ª jornada de la Serie A 2026/2027. Un encuentro en el que, una vez más, los aficionados de la Lazio no estarán presentes en el estadio, pero que han acompañado al equipo en moto hasta la entrada del Olímpico. También era inevitable volver sobre algunos de los potenciales hombres clave del partido, como Nuno Tavares, que parece haber vuelto a ser el de los primeros meses en la Lazio.
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Gattuso: «¿Tavares? Es como si sus padres le hubieran dejado 100 millones y se los hubiera fumado en 5 años»
¿Los elogios de Amorim? Solo pienso en nosotros
«No he escuchado las declaraciones de Amorim, leo poco. Se lo agradezco, pero estoy concentrado en el trabajo; por lo demás, gracias por los elogios»
Los aficionados, todavía ausentes
«La pasión la tienen que poner los jugadores en el campo y si ahora estamos en esta situación es mérito suyo. Si hoy hay un poco más de entusiasmo es gracias a mis chicos, que creen en lo que hacen»
Respeto por el AC Milan, pero podemos hacerlo bien
«Hemos analizado al Milan, nosotros tenemos que estar bien con nuestros extremos, ellos pueden hacernos daño cuando salen a la contra porque tienen velocidad, siempre tienen 4/5 jugadores en el área, nosotros tenemos que ser buenos para hacer nuestro partido con valentía, respeto por ellos, pero si seguimos así podemos hacer un buen partido».
Nuno Tavares
«Siempre he dicho que Nuno es un jugador para el Real Madrid. Pongo un ejemplo que también le hice a mi segundo y al director Fabiani: fallecieron sus padres, le dejaron 100 millones y se los fumó en 5 años (ríe, ndr.). Es bueno con ambos pies y es rápido, es particular. Pero entiendes que después del partido también necesita su tiempo para recuperarse. En un equipo de Nuno te puedes permitir uno o dos, pero es un buen chico con talento y sabe que es un jugador fuertísimo, perfectamente podría haber pasado 10 años en el Real Madrid por las cualidades que tiene».
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