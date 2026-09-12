El entrenador de la Lazio, Gennaro Gattuso y gran ex del Milan, ha presentado en Dazn en la previa del partido el duelo directo entre los dos equipos correspondiente a la 4.ª jornada de la Serie A 2026/2027. Un encuentro en el que, una vez más, los aficionados de la Lazio no estarán presentes en el estadio, pero que han acompañado al equipo en moto hasta la entrada del Olímpico. También era inevitable volver sobre algunos de los potenciales hombres clave del partido, como Nuno Tavares, que parece haber vuelto a ser el de los primeros meses en la Lazio.



