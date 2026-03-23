Gennaro Gattuso, seleccionador de Italia, ha hablado con Rai Sport sobre las convocatorias y la fase de play-off: «No puedo dejarme llevar por mi ego; nos jugamos mucho, así que debo poner a mis chicos en las mejores condiciones. Elegiremos la mejor formación para colocar a los jugadores en el lugar adecuado».
Gattuso: «Ahora voy a colocar a los jugadores en el puesto adecuado. Chiesa tiene algunos problemas, no se siente al 100 %»
¿DOS FORMACIONES DIFERENTES?
«El primer partido lo jugaremos de una manera, el segundo de otra. Las decisiones se han tomado partiendo de ahí. Siento mucho la baja de los jugadores que hemos perdido, pero han llegado otros que nos pueden echar una mano».
LA DECISIÓN DE SPINAZZOLA
«Tras la lesión de Politano llamé a Leonardo. Ya había hablado con él hace dos meses. Me encontré con un chico que se mostró muy dispuesto; no es fácil a los 32 años, yo también pasé por eso cuando era futbolista. Venir con entusiasmo, con una sonrisa y con ganas es de gran ayuda».
CHIESA SE HA RETIRADO
«Con Fede tenemos una larga charla cada 7-10 días. Por mi parte, él sabe lo que pienso de él, pero hay que respetar lo que te dice el jugador. En este momento no se siente al 100 %, tiene algunos pequeños problemas que debe mejorar y quiere estar al 100 %».