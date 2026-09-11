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Roberto De Zerbi Tottenham GFXGetty/GOAL
Karim Malim

Traducido por

Gasto desenfrenado y comienzo catastrófico: ¿se convertirá el sueño de De Zerbi en pesadilla?

FEATURES
R. De Zerbi
O. Marmoush
Tottenham vs Everton
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El Tottenham gasta 332 millones de libras y no encuentra el camino hacia la victoria ni al gol

Ni los más pesimistas dentro del Tottenham esperaban que el nuevo comienzo del equipo se convirtiera en semejante incógnita. Tras un verano excepcional en el que el club gastó cerca de 332 millones de libras esterlinas para fichar a 10 nuevos jugadores, era natural que las expectativas se dispararan y que los aficionados esperaran un equipo diferente, capaz de competir y de volver a primera plana.

Pero la realidad, hasta ahora, va en una dirección totalmente distinta. Han transcurrido tres partidos de la Premier League y el Tottenham no ha logrado ninguna victoria; peor aún, no ha marcado ningún gol hasta el momento, según informó la cadena "Sky Sports".

Tras dos derrotas ante el Brentford y el Newcastle, el empate sin goles frente al Nottingham Forest le dio al equipo su primer punto de la temporada, pero al mismo tiempo dejó al descubierto un problema aún más grave: el equipo no logró efectuar ningún disparo a puerta, algo que no le sucedía en un partido de liga desde hacía más de cuatro años.

Así, el técnico italiano Roberto De Zerbi se encontró ante una ecuación difícil: un equipo prácticamente nuevo, un gasto enorme, ambiciones europeas, pero un arranque ofensivo que es casi el peor entre los equipos de la liga.

Y con la cercanía del duelo ante el Everton, aumentan las preguntas: ¿hay que preocuparse de verdad? ¿O sería precipitado juzgar el proyecto de De Zerbi después de solo tres partidos?

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    332 millones de libras esterlinas elevan el techo de las expectativas

    El irregular arranque del Tottenham no puede desligarse de la magnitud de los cambios que vivió el equipo durante el mercado de fichajes. El club no se conformó con añadir uno o dos jugadores a un grupo estable, sino que remodeló sectores enteros del equipo, después de que 10 nuevos futbolistas llegaran a Londres a cambio de inversiones enormes. Por ello, exigir al equipo una compenetración inmediata resulta, desde el punto de vista técnico, poco realista.

    Pero, al mismo tiempo, la magnitud del gasto hace que la afición pierda la paciencia con mayor rapidez. Cuando se invierten más de 300 millones de libras esterlinas, el objetivo no puede ser simplemente mantenerse lejos de las zonas de peligro. La expectativa natural es volver a competir por los puestos europeos, y quizá recuperar una plaza en la Liga de Campeones si las cosas marchan como se pretende.

    Por eso, el arranque actual no se corresponde en absoluto con la magnitud del proyecto que ha puesto en marcha el Tottenham. Podría resultar fácil interpretar los números actuales como un simple mal comienzo que se puede superar, pero el rendimiento del Tottenham revela problemas más profundos que la mera falta de suerte de cara a portería.

    El equipo perdió ante el Brentford, luego cayó frente al Newcastle, antes de conformarse con el empate ante el Nottingham Forest. Y mientras que el resultado ante el Newcastle puede explicarse como un partido que podría haber ido en cualquier dirección, la derrota ante el Brentford fue más evidente, después de que el Tottenham ofreciera una imagen pobre y su rival mereciera la victoria. En cuanto al duelo ante el Forest, el mayor problema quedó claramente al descubierto: no hay suficiente eficacia ofensiva.

    Y aunque el Tottenham no ocupa el último lugar en cuanto al número de remates, sí figura en el fondo de la liga en cuanto al valor esperado del remate, lo que significa que el problema no reside solo en el número de intentos, sino en la calidad de las ocasiones que genera el equipo.

    El panorama se vuelve aún más sombrío cuando observamos el promedio de goles esperados; el Tottenham ocupa el tercer lugar por la cola en el total del promedio de goles esperados, mientras que en ningún partido bajo la dirección de De Zerbi ha alcanzado la media de goles esperados por partido en la Premier League, que ronda los 1,41 goles.

    Dicho de otro modo, la crisis no es solo que el balón se niegue a entrar en la red, sino que el equipo, de entrada, no genera suficientes ocasiones de peligro.

    • Anuncios
  • Nottingham Forest FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    El Tottenham se reconstruye desde cero

    Una de las principales causas de la crisis actual está relacionada con la inestabilidad en las opciones ofensivas. De Zerbi utilizó tres combinaciones diferentes en la línea de ataque durante los tres primeros partidos de liga de esta temporada, y en los diez encuentros que ha dirigido al Tottenham en la liga, empleó a 10 jugadores distintos en las tres posiciones ofensivas.

    Este cambio constante hace que resulte más difícil construir el entendimiento entre los jugadores, sobre todo porque el equipo depende de un gran grupo de elementos nuevos.

    Al mismo tiempo, algunos de los elementos creativos más destacados del equipo no estaban plenamente disponibles. Las lesiones o la falta de puesta a punto física de algunos jugadores como Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski y James Maddison, junto a otras circunstancias relacionadas con la preparación, privaron a De Zerbi de contar con un grupo ofensivo estable sobre el que construir.

    Por lo tanto, el entrenador no solo afronta un problema para marcar goles, sino que también afronta un problema para definir la mejor fórmula ofensiva que pueda otorgar al equipo su identidad.

    El cambio no se limitó al ataque. El equipo entró en la temporada con un nuevo capitán, una línea defensiva en gran medida nueva, un centro del campo diferente y un grupo ofensivo reconstruido. Por ello, algunos consideran que el verdadero inicio de temporada del Tottenham debe contarse desde el final del periodo de fichajes, y no desde la primera jornada.

    Este planteamiento concede a De Zerbi un mayor margen de trabajo, porque construir un equipo con este grado de cambios necesita tiempo. Incluso el nuevo defensa Jan Paul van Hecke llegó en un traspaso importante pese a que solo le quedaba un año de contrato, mientras que De Zerbi tomó otras decisiones difíciles respecto a algunos elementos del equipo, en el marco de su intento de construir un grupo que se adapte a sus ideas.

    De ahí que juzgar el proyecto después de solo tres partidos podría ser demasiado severo.

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    Los números encienden las alarmas

    Si la crisis de acoplamiento puede explicarse por la magnitud de los cambios, los datos físicos abren otra puerta a la preocupación. El Tottenham fue la temporada pasada, bajo la dirección de De Zerbi, un equipo con un elevado nivel físico, y ningún rival lo superó en cantidad de metros recorridos salvo en una sola ocasión durante los siete partidos que el técnico dirigió esa campaña.

    Pero la situación ha cambiado de forma evidente esta temporada. El Tottenham fue superado físicamente en los tres partidos, y ocupa actualmente el penúltimo puesto de la liga en cuanto a distancia recorrida, mientras que se sitúa decimosexto en distancia de carrera a alta velocidad.

    Esto representa un retroceso considerable en comparación con la temporada pasada, cuando el equipo figuraba entre los cinco mejores clubes de la liga en este apartado. Por tanto, De Zerbi no solo necesita mejorar el último toque, sino que también debe elevar el nivel del trabajo físico del equipo y recuperar la presión, el movimiento y la velocidad que se supone que caracterizan su estilo.

    Pese al mal comienzo, destituir a De Zerbi o cuestionar su capacidad para liderar el proyecto parece un paso demasiado prematuro. El técnico italiano recibió un gran respaldo de la directiva del club, y el Tottenham le concedió amplias competencias para formar el equipo según su visión. Además, la temporada pasada fue excepcional por su dificultad, y el equipo estuvo cerca del descenso antes de lograr evitar la catástrofe.

    Por tanto, el técnico cuenta con un crédito que le permite disponer de tiempo. Pero eso no significa que el tiempo sea ilimitado. El enorme gasto obliga a De Zerbi a empezar a mostrar señales claras de progreso. No se le exige que el Tottenham se convierta de la noche a la mañana en un aspirante al título, pero debe aflorar la identidad del equipo, mejorar la calidad de las ocasiones y comenzar a acoplarse los nuevos jugadores.

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  • Nottingham Forest FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    El momento del juicio verdadero

    Quizá sea demasiado pronto para emitir un juicio definitivo sobre el Tottenham en este momento. Con este gran número de cambios, el equipo podría necesitar varios meses para alcanzar la alineación y la identidad más estables. Por eso algunos observadores consideran que la verdadera versión del Tottenham podría no aparecer antes de noviembre.

    Pero este plazo no debe convertirse en una excusa para los errores. Al equipo se le exige lograr un progreso tangible, especialmente porque la ambición del club tras este gasto es regresar a la competición europea. Incluso una plaza europea ordinaria debe representar el mínimo de los objetivos, mientras que la clasificación a la Liga de Campeones sigue siendo la aspiración ideal.

    Y el enfrentamiento ante el Everton llega en un momento sumamente delicado. La victoria le dará al Tottenham más de tres puntos; le dará confianza, abrirá la puerta a un nuevo comienzo y quizá alivie la presión sobre De Zerbi y los nuevos jugadores. En cambio, la continuidad de la sequía ofensiva podría convertir el problema de un simple inicio lento en una verdadera crisis.

    Y en caso de que el Everton mantenga su portería a cero, el Tottenham escribirá un registro negativo sin precedentes, al convertirse en la primera vez en su historia en que falla en marcar durante los primeros cuatro partidos de una temporada en la Premier League. Y aquí precisamente cambiará el tono del discurso de «denle tiempo al equipo» a «¿cuándo debe empezar a sonar la alarma?».

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    No cuadir al pánico, pero tampoco ignorarlo

    La verdad está en el punto medio. Sí, no es lógico juzgar el proyecto de De Zerbi tras solo tres partidos, especialmente después de que la fisonomía del equipo cambiara de forma casi completa. Y sí, las lesiones, la falta de preparación y el escaso tiempo de acoplamiento son factores influyentes.

    Pero, en contrapartida, cero goles después de tres partidos, junto a la escasa calidad de las ocasiones, el bajón físico y las múltiples alineaciones ofensivas, son todos indicadores que no se pueden ignorar.

    El Tottenham no gastó 332 millones de libras esterlinas para disputar otra temporada a mitad de la tabla. El club pagó por adelantado el precio de la reconstrucción, y ahora espera la respuesta dentro del campo.

    Por ello, la verdadera pregunta no es si la afición del Tottenham debe sentir pánico tras tres partidos, sino: ¿hasta cuándo puede prolongarse la espera antes de que la paciencia se convierta en una preocupación real?

    La respuesta puede empezar ante el Everton, pero no quedará zanjada hasta que el equipo se asiente, sus jugadores lesionados recuperen su forma y De Zerbi empiece a descubrir la fórmula capaz de transformar este enorme desembolso de un conjunto de nombres nuevos en un equipo capaz de generar goles y victorias.

    Porque en el fútbol el dinero puede comprar jugadores, pero no puede comprar el acoplamiento de inmediato. Y el Tottenham se encuentra ahora ante la etapa más difícil de su proyecto: convertir 332 millones de libras esterlinas de una enorme inversión en un equipo que demuestre dentro del campo que todo ese gasto formaba parte de un plan, y no de un mero intento desesperado por dejar atrás el pasado.

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