Ni los más pesimistas dentro del Tottenham esperaban que el nuevo comienzo del equipo se convirtiera en semejante incógnita. Tras un verano excepcional en el que el club gastó cerca de 332 millones de libras esterlinas para fichar a 10 nuevos jugadores, era natural que las expectativas se dispararan y que los aficionados esperaran un equipo diferente, capaz de competir y de volver a primera plana.
Pero la realidad, hasta ahora, va en una dirección totalmente distinta. Han transcurrido tres partidos de la Premier League y el Tottenham no ha logrado ninguna victoria; peor aún, no ha marcado ningún gol hasta el momento, según informó la cadena "Sky Sports".
Tras dos derrotas ante el Brentford y el Newcastle, el empate sin goles frente al Nottingham Forest le dio al equipo su primer punto de la temporada, pero al mismo tiempo dejó al descubierto un problema aún más grave: el equipo no logró efectuar ningún disparo a puerta, algo que no le sucedía en un partido de liga desde hacía más de cuatro años.
Así, el técnico italiano Roberto De Zerbi se encontró ante una ecuación difícil: un equipo prácticamente nuevo, un gasto enorme, ambiciones europeas, pero un arranque ofensivo que es casi el peor entre los equipos de la liga.
Y con la cercanía del duelo ante el Everton, aumentan las preguntas: ¿hay que preocuparse de verdad? ¿O sería precipitado juzgar el proyecto de De Zerbi después de solo tres partidos?
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