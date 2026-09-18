"Estos son partidos que se preparan solos, nosotros debemos estar lúcidos y entender qué hacer para ser competitivos - recoge TMW -. No hay otras segundas intenciones: en Turín fue un partido duro, como todo el campeonato. No se puede pensar siempre en ganar como hicimos en los dos primeros partidos. Ganar partidos difíciles sigue siendo una satisfacción".





"Los números dicen que el Inter es el más fuerte de nuestro campeonato, desde hace algunos años. Nosotros estamos intentando meternos y estar en una posición en la que, respecto al pasado, hemos crecido".





LULLI

"¿Si está listo para un gran partido? Si juega en el campeonato es porque está listo. Está haciendo un recorrido en el que está quemando etapas: yo estoy muy satisfecho con él".





EL INTER, LA KRIPTONITA DE GASP

"Puede ser... durante un tiempo logré obtener resultados, mientras que en los últimos años no ha sido así. Han cambiado algunos entrenadores, pero el resultado ha seguido siendo el mismo. Hubo un periodo en el que también fue así contra la Juventus. Puede haber varios componentes, pero seguramente es un equipo fuerte".





KONE', WESLEY Y PELLEGRINI

"Estamos todos para mañana y cruzo los dedos. Todos disponibles: esto ya es un resultado increíble. Hoy hacemos el último entrenamiento, pero con la tensión que sube se resolverá todo. Pellegrini puede hacerlo todo: está disponible".





CAMBIOS DE MÓDULO

"Cada partido es diferente y a día de hoy es imprevisible. Contra el Atalanta metí a dos centrales para ganar el partido. También en Turín salió Dybala o Malen para equilibrar el centro del campo. Nunca son señales para no ganar. ¿Molina a la izquierda? ¿Wesley volverá a la derecha? Todos pueden jugar en ambas bandas, son jugadores muy hábiles".





EL ÁRBITRO MASSA

"Mañana Massa estará perfecto, así no habrá polémicas".





¿ATAQUE O DEFENSA?

"¿Mejor un Malen así o una defensa impenetrable? Ambas cosas serían un gran resultado, ¿no? Yo digo que los equipos que ganan es porque tienen el mejor ataque y la mejor defensa".







