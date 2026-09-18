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CM Grafica Roma Gasperini okay nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Gasperini presenta Roma-Inter: «Los números dicen que el Inter es el más fuerte de nuestro campeonato, desde hace algunos años»

Roma
Serie A
G. Gasperini

El técnico de la Roma habla en la víspera del partidazo contra el Inter

Gian Piero Gasperini, entrenador de la Roma, habla en rueda de prensa en la víspera del gran partido ante el Inter, programado para mañana a las 18:00 en el Estadio Olímpico y correspondiente a la 5.ª jornada de la Serie A.


RUMBO AL ROMA-INTER

"Está la satisfacción de llegar en esta situación de clasificación y de victorias: es una bonita cita, estadio lleno con dos equipos importantes. Me quedo aquí. Será la ocasión de una cita muy esperada. Nosotros debemos pensar en el partido, en nuestro momento, en el ambiente a favor: estas son citas bonitas un poco para todos. Yo veo al Inter aún más por delante que todos los demás. Está haciendo algo extraordinario desde hace años, es un equipo fuerte. Luego, que todos tengan ganas de competir con ellos es porque se reconoce su fuerza".


  • "Estos son partidos que se preparan solos, nosotros debemos estar lúcidos y entender qué hacer para ser competitivos - recoge TMW -. No hay otras segundas intenciones: en Turín fue un partido duro, como todo el campeonato. No se puede pensar siempre en ganar como hicimos en los dos primeros partidos. Ganar partidos difíciles sigue siendo una satisfacción".


    "Los números dicen que el Inter es el más fuerte de nuestro campeonato, desde hace algunos años. Nosotros estamos intentando meternos y estar en una posición en la que, respecto al pasado, hemos crecido".


    LULLI

    "¿Si está listo para un gran partido? Si juega en el campeonato es porque está listo. Está haciendo un recorrido en el que está quemando etapas: yo estoy muy satisfecho con él".


    EL INTER, LA KRIPTONITA DE GASP

    "Puede ser... durante un tiempo logré obtener resultados, mientras que en los últimos años no ha sido así. Han cambiado algunos entrenadores, pero el resultado ha seguido siendo el mismo. Hubo un periodo en el que también fue así contra la Juventus. Puede haber varios componentes, pero seguramente es un equipo fuerte".


    KONE', WESLEY Y PELLEGRINI

    "Estamos todos para mañana y cruzo los dedos. Todos disponibles: esto ya es un resultado increíble. Hoy hacemos el último entrenamiento, pero con la tensión que sube se resolverá todo. Pellegrini puede hacerlo todo: está disponible".


    CAMBIOS DE MÓDULO

    "Cada partido es diferente y a día de hoy es imprevisible. Contra el Atalanta metí a dos centrales para ganar el partido. También en Turín salió Dybala o Malen para equilibrar el centro del campo. Nunca son señales para no ganar. ¿Molina a la izquierda? ¿Wesley volverá a la derecha? Todos pueden jugar en ambas bandas, son jugadores muy hábiles".


    EL ÁRBITRO MASSA

    "Mañana Massa estará perfecto, así no habrá polémicas".


    ¿ATAQUE O DEFENSA?

    "¿Mejor un Malen así o una defensa impenetrable? Ambas cosas serían un gran resultado, ¿no? Yo digo que los equipos que ganan es porque tienen el mejor ataque y la mejor defensa".



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