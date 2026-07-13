Gasperini no descarta la salida de Koné: «Esperaba que bastara con la Liga de Campeones, pero la Roma tiene que sanear sus cuentas». Sobre Malen: «Por eso le ha costado tanto con la selección holandesa»

Manu Koné, pieza clave del centro del campo de la Roma y protagonista con la selección francesa, semifinalista en el Mundial y favorita al título, está demostrando un nivel altísimo. «A diferencia de Malen, estuvo de baja por lesión y llegó en mejor forma al Mundial. El año pasado aún no jugaba con Francia y se ganó la titularidad, lo que demuestra su valor. ¿Y los rumores sobre una posible venta (el jugador ha sido vinculado recientemente con el Manchester United, nota del editor)? Estas normas de Fair Play financiero nunca son precisas; cada club las aplica de forma distinta. La Roma, además, debe sanear sus cuentas, que en los últimos años han sido muy pesadas. Esperaba que volver a la Champions bastara, pero las finanzas son clave para los clubes. En las próximas semanas habrá más claridad».