La Roma de Gian Piero Gasperini, que esta temporada disputará la Liga de Campeones, se concentra en Trigoria con unplantel reducido: varios jugadores aún están en el Mundial o recién regresan de Estados Unidos, y algunas incorporaciones aún se negocian. El propio Gasperini ha valorado la situación en Radio Rai, en el programa «Radio Anch'io lo Sport».
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Gasperini no descarta la salida de Koné: «Esperaba que bastara con la Liga de Campeones, pero la Roma tiene que sanear sus cuentas». Sobre Malen: «Por eso le ha costado tanto con la selección holandesa»
MALEN JUEGA MEJOR COMO DELANTERO CENTRAL
El entrenador de la Roma analizó el rendimiento de sus jugadores en el Mundial, empezando por Donyell Malen. Con la Roma marcó 14 goles en 18 partidos yayudó a clasificar a la Champions, pero decepcionó en el último partido con Holanda. «Estos chicos juegan todo el año y no todos llegaron al Mundial en óptimas condiciones. No es fácil mantener el nivel tras una temporada exigente. Además, el rendimiento de un jugador refleja el de su selección: Malen refleja la trayectoria de Holanda. Ya se había dudado de su posición; puede jugar más retrasado, pero para mí siempre debe estar cerca del área», concluye Gasperini.
«KONE», LA CHAMPIONS NO ES SUFICIENTE
Manu Koné, pieza clave del centro del campo de la Roma y protagonista con la selección francesa, semifinalista en el Mundial y favorita al título, está demostrando un nivel altísimo. «A diferencia de Malen, estuvo de baja por lesión y llegó en mejor forma al Mundial. El año pasado aún no jugaba con Francia y se ganó la titularidad, lo que demuestra su valor. ¿Y los rumores sobre una posible venta (el jugador ha sido vinculado recientemente con el Manchester United, nota del editor)? Estas normas de Fair Play financiero nunca son precisas; cada club las aplica de forma distinta. La Roma, además, debe sanear sus cuentas, que en los últimos años han sido muy pesadas. Esperaba que volver a la Champions bastara, pero las finanzas son clave para los clubes. En las próximas semanas habrá más claridad».
EL CASO GREENWOOD
Gian Piero Gasperini habló en Radio Rai sobre la no llegada de Mason Greenwood, objetivo del Giallorosso que fichará por el Fenerbaçe: «En junio el mercado estuvo casi paralizado. El Mundial, con muchos jugadores y agentes en Estados Unidos, y la falta de movimiento de los clubes lo han frenado. Creo que a partir de esta semana, con el inicio de la pretemporada, arrancará el mercado de verdad, aunque los jugadores llegarán de forma escalonada, según los partidos que hayan disputado en el Mundial. Creo que el mercado empieza ahora y todos los equipos son muy combativos, con ganas de mejorar y reforzarse para una buena temporada».
FACTORES DETERMINANTES PARA EL MERCADO
Gian Piero Gasperini, en «Radio Anch'io lo Sport», habló del respaldo de los Friedkin en el mercado y de la inminente renovación de Paulo Dybala: «Llegarán en las próximas horas; su presencia es fundamental. El mercado exige rapidez. Como en enero, su presencia es decisiva. Queremos reforzar el equipo y responder al entusiasmo de una ciudad que, en pocas horas, ha vendido miles de abonos. ¿La renovación de Dybala? Disfrutamos del verano, pero desde esta tarde empezaremos a trabajar en serio».
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