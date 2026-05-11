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Gary O'Neil critica a los propietarios del Chelsea por «echar a perder» la política de fichajes y la cultura del Estrasburgo desde la adquisición de BlueCo
Fracasos en el fichaje y frustración en la plantilla
O’Neil ha criticado a BlueCo, copropietarios del Estrasburgo y el Chelsea, por “echar a perder” el fichaje y por la cultura del club.
O’Neil, quien asumió el cargo en enero, ha sufrido dos derrotas en semifinales en el último mes, con la eliminación del club de la Copa de Francia y de la Liga de la Conferencia. El entrenador cree que el mercado de fichajes de enero debilitó su plantilla en lugar de reforzarla.
Destacó la cesión del delantero David Datro Fofana y del defensa Aaron Anselmino por parte del Chelsea, junto con la retirada a Londres del influyente cedido Mamadou Sarr. Además, el internacional ecuatoriano Kendry Paez vio cómo el Chelsea acortaba su cesión de una temporada, para ser cedido inmediatamente al River Plate de Argentina.
- AFP
O'Neil exige un cambio de mentalidad
Tras el 1-1 del domingo ante el Angers, O’Neil habló con L’Equipe y mostró su descontento. Pidió dos delanteros, criticó la gestión del club y admitió que el mercado de enero los debilitó. «Necesito dos delanteros centro. Los propietarios quieren darme los medios para rendir la próxima temporada, pero tenemos que mejorar la cultura del club, la calidad de los jugadores y la profundidad de la plantilla. Metimos la pata en el mercado de fichajes de enero. En lugar de mejorar la plantilla, la hemos debilitado», declaró O’Neil.
Su frustración surge de la sensación de que el modelo multiclub prioriza la gestión de activos del Chelsea sobre la estabilidad competitiva del equipo de la Ligue 1.
Indignación tras unas actuaciones decepcionantes
Tras analizar el reciente rendimiento de su equipo, O’Neil fue directo al hablar de la mentalidad de sus jugadores y su entorno. Advirtió que los últimos partidos de la temporada serían una prueba de fuego para decidir quién se queda en Estrasburgo. «Estoy enfadado. Espero que los jugadores también lo estén. Quedan dos partidos y deben demostrarme que están a la altura para jugar con nosotros la próxima temporada. No llegaremos a ninguna parte jugando así», afirmó.
Criticó la falta de garra en los últimos encuentros: «Me han decepcionado mucho, incluso más que el jueves contra el Vallecano. Tienen que hacerlo mejor. El fútbol está lleno de tiburones y deben saberlo. Les dije que jugábamos una final y no lo hicieron como debían», concluyó.
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Los problemas compartidos en toda la escudería BlueCo
Los problemas del Estrasburgo se replican en Stamford Bridge: el Chelsea está noveno en la Premier. La directiva destituyó a Liam Rosenior en abril, tras solo tres meses, y el equipo no gana en liga desde el 4 de marzo. Esta inestabilidad ha roto la relación entre propietarios y aficionados en ambos clubes.