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Gary Neville se mostró desconcertado por una decisión «ridícula» de mano que benefició al Manchester United, mientras que el VAR cometió «una auténtica barbaridad» al validar el polémico gol de Matheus Cunha
Neville, furioso por una «decisión escandalosa» del árbitro
En el minuto 54, Cunha marcó el 2-1 para el Manchester United ante el Nottingham Forest tras una jugada en la que Bryan Mbeumo pareció controlar el balón con el brazo. El VAR revisó la acción durante tres minutos y confirmó el gol. El ex capitán del United, Neville, criticó con dureza el proceso y el resultado en Old Trafford.
«Es absolutamente escandaloso. Es ridículo», declaró en Sky Sports. «El VAR ha sido claro: anularon el gol porque Mbeumo controló con la mano y luego volvió a poner el balón en juego. No puedo creer lo que acabo de ver. El VAR tardó tres minutos y el árbitro otro más. Se lo están pensando demasiado y se han metido en un lío».
- AFP
El árbitro se mantiene firme ante el monitor
A pesar de la recomendación del VAR, el árbitro Michael Salisbury mantuvo el gol de Mbeumo tras revisar las imágenes, al considerar que el contacto no fue intencional. La decisión indignó al Nottingham Forest, pues el balón cambió de dirección al impactar en el brazo del delantero.
Más tarde, el Centro de Partidos de la Premier League confirmó la decisión a través de las redes sociales: «Tras la revisión, se mantiene el gol porque la mano fue accidental». El comunicado no calmó la frustración de los visitantes, que creyeron que se habían ignorado las reglas básicas.
Bruno Fernandes iguala el récord de la Premier League
El ambiente en Old Trafford se volvió tóxico mientras se alargaba la espera sin que los aficionados conocieran los detalles de la revisión. Sin información clara en el estadio, la tensión explotó cuando Salisbury señaló el círculo central. El gol subió al marcador y cambió un partido en el que el Nottingham Forest había luchado sin descanso tras el empate de Morato al tanto inicial de Luke Shaw.
Mbeumo se redimió al anotar el tercero del United, una ventaja crucial y un hito para su capitán. Tras pase de Bruno Fernandes, el gol significó la asistencia 20 del portugués, cifra que lo iguala con Kevin De Bruyne y Thierry Henry como los máximos asistidores en una temporada de la Premier. Poco después marcó el enmascarado Morgan Gibbs-White, pero la sombra del segundo tanto local persistió, evidenciando las inconsistencias del VAR en la máxima categoría del fútbol inglés.
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El United se asegura el tercer puesto
El Manchester United conservó su ventaja de 3-2 y aseguró un lugar en el podio. Ya clasificado para la Liga de Campeones bajo la dirección interina de Michael Carrick, el equipo rojo afianza su posición como el mejor del resto. Los tres puntos, aunque cuestionados por algunos, son clave para su posición final en la liga.
El Nottingham Forest, con los puntos que ya tenía, se mantiene en la Premier pese a no empatar in extremis por un error arbitral. West Ham y Tottenham sufren, así que el club de las Midlands respira. Más allá del marcador, la “ridícula” anotación de Cunha seguirá dando que hablar en las próximas semanas, y la PGMOL aún deberá responder por la interpretación de los manos.